Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ile Sivasspor arasında oynanacak olan heyecan dolu futbol karşılaşmasının tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Maçın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği ise ayrıca ilgi görüyor. Taraftarlar, bu kritik maçı kaçırmamak ve tüm detaylara ulaşmak için güncel bilgileri takip ediyor. Peki, Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ADANA DEMİRSPOR- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Adana Stadyumu'nda 25 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR- SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.