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Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig)

Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig)
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Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Göztepe ve Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşma futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri. Maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar!

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı tüm hızıyla sürerken, Göztepe ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla beklediği önemli maçlardan biri oluyor. İki takımın sahada göstereceği performans kadar, maçın hangi gün ve saatte oynanacağı ile hangi kanalda yayınlanacağı da büyük merak konusu. Taraftarlar, bu kritik maçı canlı izlemek için tüm bilgileri yakından takip ediyor. Peki, Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (Süper Lig)

GÖZTEPE- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (Süper Lig)

GÖZTEPE- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele saat 19.00'da başlarken beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS İZLE

Eğer D-Smart veya Tivibu gibi bir dijital platforma abone iseniz, Bein Sports kanallarına bu platformlar üzerinden erişebilirsiniz. Bu platformların kanalları için frekans bilgisi genellikle gerekmemektedir, çünkü bu kanallar internet üzerinden yayınlanır.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports 1 HD

Frekans: 11853 MHz

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V (Dikey)

Bein Sports 2 HD

Frekans: 11853 MHz

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V (Dikey)

Bein Sports 3 HD

Frekans: 11853 MHz

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V (Dikey)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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