Putin'in elinde görüldü! BRICS Zirvesi'ne damga vuran banknot

BRICS Liderler Zirvesi, Rusya'nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan kentinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sembolik bir "BRICS banknotu" verildi. Banknotun önümüzdeki yıllarda BRICS ülkelerinin kendi aralarındaki alışverişlerde kullanılabileceği konuşuluyor.

BANKNOT BEĞENİLMEDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'e Kazan'daki zirve sırasında sembolik bir "BRICS banknotu" verildiğini, Merkez Bankası Başkanı Nabiullina'nın ise parayı beğenmediğini aktardı. Peskov, "BRICS çerçevesinde yapılan ortak çalışmayı" sembolize ettiğini anlattı.

"YENİ BİR ÖDEME YÖNTEMİ OLUŞTURULMALI"

BRICS Zirvesi'ne sağlık sorunları sebebiyle bizzat katılamayan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 23 Ekim Çarşamba günü video konferansla zirveye bağlanarak BRICS ülkelerinin "kendi aralarında yeni bir ödeme yöntemi oluşturmasının zamanının geldiğini" söylemişti. Lula, "Bu tartışma, ciddiyet, ihtiyat ve teknik sağlamlık ile ele alınmalı ancak daha fazla ertelenememelidir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da zirvede, "ABD, diğer ülkeleri kontrol etmek için doları bir silah olarak kullanıyor. Dünya BRICS'i doların gücünü zayıflatacak ve ulusal para birimlerini devreye koyacak bir kuruluş olarak biliyor. BRICS üyesi ülkelerin, enerji, gıda ve diğer malların en büyük üreticisi ve tüketicisi ve önemli ulaşım ve transit hatlarına sahip olmaları ulusal para birimlerini kullanmayı kolaylaştırıyor" demişti.