Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 25 Ekim 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 25 Ekim 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Bugün 25 Ekim 2024 güncel Euro alış fiyatı 37,1812 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,1988 TL olmuştur.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,2874 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2907 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 25 Ekim 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,2402 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,4619 TL olmuştur.

CANLI DÖVİZ KURU

İlgili Haberler