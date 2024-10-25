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Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisi patladı ve acil olarak ameliyata alındı. Tecrübeli teknik adamın sağlık durumu hakkında Galatasaray'dan yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir'' ifadeleri yer aldı.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisi patladı. Tecrübeli teknik adam acil olarak ameliyata alındı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Sözcü'de yer alan habere göre, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile derbide karşılaşacak olan Galatasaray'da yaşanan bu beklenmedik gelişme, takımın hazırlıklarını etkileyebilir. Habere göre; tecrübeli teknik adam acil olarak ameliyata alındı.

DERBİYE YETİŞEMEYEBİLİR

Tecrübeli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu, bilincinin yerinde ve endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi. Buruk'un pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadeleri yer aldı.

Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Okan Buruk apar topar ameliyata alındı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor

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Yorumlar (24)

Netherill:

manevi babasının ölümüne dayanamamıştır.

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Alparslan Aydoğan:

noldi ne kadar ağladıysa federasyon ceza vermedi ama ilahi ADELET şinanay un hesabını soruyor demekki vesselam

35
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JokerAllame:

manevî babası öldü kaderine dayanamadı :(

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ZİYA BAŞKAN:

gecmisolsun

72
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Altan Kaya:

Bir Fb li olarak şahsen kendisini sevmem ancak konu şağlık ve tehlikeli bir durum inşallah tez zamanda sağlığını kavuşur geçmiş olsun...

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Melike Taştan:

Yorumlar mide bulandırıcı ve alçakça, siz de kendinize insan mı diyorsunuz çirkef yorum yapanlar insanlığınızı kaybediyorsunuz hayat memat meselesi bu...

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4
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Enes Kaya:

hadi apndise de göster kibrini koçum

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ilker oymak:

ALLAHIM Sen Şifa Ver Yarabbım

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Murat Celik:

Geçmiş olsun kardeş Allah acil şifalar verir inşallah

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Mehmet Aksoy:

hadisesi gitsin

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