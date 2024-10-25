Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisi patladı. Tecrübeli teknik adam acil olarak ameliyata alındı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Sözcü'de yer alan habere göre, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile derbide karşılaşacak olan Galatasaray'da yaşanan bu beklenmedik gelişme, takımın hazırlıklarını etkileyebilir. Habere göre; tecrübeli teknik adam acil olarak ameliyata alındı.

DERBİYE YETİŞEMEYEBİLİR

Tecrübeli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu, bilincinin yerinde ve endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi. Buruk'un pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadeleri yer aldı.