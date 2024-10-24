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Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf, futbol takımına sponsor oldu

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Ürünlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Karaman FK'ya forma sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında, 2024-2025 sezonu boyunca maç formalarında Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Kulübün açıklamasında "Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Bir süredir domuz eti skandalıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf'tan beklenmedik bir hamle geldi. İddiaları reddeden marka, sürpriz bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

KARAMAN FK'YA FORMA SPONSORU OLDU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Karaman FK, forma sponsorluğu konusunda Köfteci Yusuf ile anlaştığını duyurdu.Anlaşma kapsamında, 2024-2025 sezonu boyunca maç formalarında Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Kulüpten yapılan açıklamada "Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

DENİZLİSPOR DA DESTEK VERMİŞTİ

Domuz eti skandalına rağmen birçok kesimden destek gören Köfteci Yusuf'a bir destek de TFF 3. Lig ekibi Denizlispor'dan gelmişti. Köfteci Yusuf'a takımca yemek yiyerek destek veren yeşil-siyahlı kulübün X hesabı üzerinden yayınladığı videoda futbolcuların Köfteci Yusuf'ta yemek yediği anlar kaydedilmişti. Yapılan paylaşımında, "Son dönemde sosyal medyada çıkan haberler sonrası, yerli markamız Köfteci Yusuf'un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadeleri yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

Tarım Ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi yayınlamıştı. Listenin ardından, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğu açıklanmıştı. Restoranın adı açıklanmazken, sosyal medyada firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ima eden paylaşımlarda bulunulmuştu. Daha sonra bahsi geçen firmanın Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıkmıştı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın muayene ve analiz raporuna göre; 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlanmıştı. Yapılan incelemelerde, tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan eti ise tespit edilememişti. İncelemeler pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak yapılmıştı. Pişmiş köfte etinden 300 gram, dana eti dönerinden 400 gram numune alınmıştı. Raporlara göre her iki üründe domuz eti tespit edilmişti.

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf, futbol takımına sponsor oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Köfteci Yusuf Yusuf Akkaş Karaman Futbol Gündem Yerel Spor

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Yorumlar (15)

Remzi Zabin:

Suçunun üzerini bu şekilde örtmek istiyor terbiyesiz adam

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Damla Sengul:

bazı kul hakkı yiyenler domuz etine tepki gösteriyor. önce kul hakkı yemeyin.

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ömer:

1000 de 1 kimse risk etmez. Sipariş bile verdim

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Altan Kaya:

Ne kadar kötü bir başlık adamın köftesinde %1 oranında domuz eti çıkmış o da muamma lı sizin yazınıza göre dersin bütün ürünleri domuz etinden yapılmış

30
7
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Ali Keleşoğlu:

tam bir satılmış kalem olduğunuz belli adam çıktı açıklamalarını yaptı halk devlete değil adama itimat etti ona güvendi, ama üzerine oynamak isteyenlerin maşası medya hala adamı karalamaya devam ediyor,

28
5
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Mustapha Kose:

bol domuzlar

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Mahmut Karabulut:

haberler.com kına yak düşman gibi haber yapıyorsunuz bir sürü firna yazikdi umarım onlarida büyük punta ile paylasirsiniz

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Murat Ülger:

Yediren değilde, yedirdiği iddia edilen diye başlık atsan daha uygun olurdu.

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Ahmet null:

Domuz etini elinle mi koydun okadar eminsin

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2
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MGk:

Logo'ya da domuz koysunlar :)

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