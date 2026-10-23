Bakan Kacır, yeni nesil teknoloji girişimlerini küresel rakip yapmayı hedefliyor

GO GLOBAL Türkiye Zirvesi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bin 700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezimizde binlerce araştırmacı ve mühendis, Türk sanayisinin inovasyon kapasitesini ileriye taşımaktadır. Bundan sonraki önceliğimiz, bu kapasiteyi ekonominin geneline yayarak yeni nesil teknoloji girişimlerinin ortaya çıkmasını, ölçeklenmesini ve küresel birer rakip olarak konumlanmasını sağlamaktır. Genç ve dinamik nüfusumuz, bu hedefi takip etmede bize büyük bir avantaj sağlamaktadır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK),Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu ve Endeavor Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen GO GLOBAL Türkiye Zirvesi'ne katıldı. Küresel ölçekte büyümeyi hedefleyen teknoloji girişimlerini ve dünyaca ünlü yatırımcıları bir araya getiren zirvedeki özel panel oturumlarında ve networking buluşmalarında uluslararası pazarlara açılma fırsatlarını değerlendirildi.

'TEKNOLOJİK ATILIMLARIN KÜRESEL EKONOMİK REKABETİN DİNAMİKLERİNİ YENİDEN TANIMLADIĞI BİR ÇAĞA GİRİYORUZ'

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknolojik atılımların küresel ekonomik rekabetin dinamiklerini kökten yeniden tanımladığı bir çağa giriyoruz. Yapay zeka, biyoteknoloji, yarı iletkenler ve kuantum teknolojilerindeki gelişmeler yalnızca mevcut sanayileri ve iş modellerini dönüştürmekle kalmıyor, küresel değer zincirlerini yeniden şekillendiriyor, yepyeni pazarlar yaratıyor ve geleneksel rekabet avantajı kaynaklarını zorluyor. Gelişen bu küresel tabloda girişimler (start-up'lar), çığır açan fikirlerin somut çözümlere, teknolojik gelişmelerin ise sürdürülebilir ekonomik değere dönüşmesini hızlandıran güçlü birer inovasyon katalizörü görevi görmektedir. Girişimler, yerleşik pazar liderlerine meydan okuyarak ve rekabetin kurallarını yeniden belirleyerek sektörler genelinde değişime öncülük etmektedir" diye konuştu.

'İNOVASYON ALTYAPISI, TÜRKİYE'DEN DAHA FAZLA KÜRESEL BAŞARI HİKAYESİNİN ÇIKMASI İÇİN SAĞLAM BİR TEMEL OLUŞTURMAKTADIR'

Bakan Kacır, "Girişimcilik yeteneğini yatırım sermayesi ve küresel pazarlarla buluşturabilme kabiliyeti, ekonomik rekabet gücünün belirleyici bir unsuru haline gelmiştir. Dinamik ve küresel ölçekte rekabetçi bir girişimcilik ekosistemi inşa etmek, Türkiye'nin teknolojik inovasyon, girişimcilik ve yatırım alanında lider bir küresel merkez olma hedefinin merkezinde işte bu yüzden yer almaktadır. Son yirmi yılda inşa ettiğimiz kapsamlı Ar-Ge ve inovasyon altyapısı, Türkiye'den daha fazla küresel başarı hikayesinin çıkması için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Bu süre zarfında araştırma, inovasyon ve insan kaynağına yapılan kesintisiz yatırımlar sayesinde yıllık Ar-Ge harcamamızı 1,2 milyar dolardan yaklaşık 20 milyar dolara çıkardık. Ar-Ge'nin milli gelirimiz içindeki payı yüzde 0,5'ten yüzde 1,46'ya yükseldi. Bugün, 115 teknoparkımızda yer alan 13 binden fazla teknoloji şirketi, yenilikçi fikirleri ürüne ve teknolojiye dönüştürmektedir" ifadelerini kullandı.

'TEKNOLOJİDEKİ HER BÜYÜK PARADİGMA DEĞİŞİMİ BİZİM İÇİN FIRSAT PENCERESİ SUNMAKTADIR'

Bakan Kacır, "Bin 700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezimizde binlerce araştırmacı ve mühendis, Türk sanayisinin inovasyon kapasitesini ileriye taşımaktadır. Bu uzun vadeli yatırımların sonuçları, özellikle teknolojik inovasyonun gelişmiş mühendislik, sofistike üretim ve ticari başarı gerektirdiği sektörlerde net bir şekilde görülmektedir. Savunma ve havacılık şirketlerimiz artık uluslararası pazarlarda başarıyla rekabet eden gelişmiş sistemler ve platformlar geliştirmektedir. Dünyanın en büyük on birinci savunma çözümleri ihracatçısı konumundayız. Teknolojideki her büyük paradigma değişimi bizim için benzer bir fırsat penceresi sunmaktadır. Milli elektrikli otomobilimiz Togg, bu vizyonun somut bir tezahürüdür. Bugüne kadar 120 binden fazla Togg aracı yollara çıktı" dedi.

'BUNDAN SONRAKİ ÖNCELİĞİMİZ, YENİ NESİL TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNİN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMAKTIR'

Bakan, "Bundan sonraki önceliğimiz, bu kapasiteyi ekonominin geneline yayarak yeni nesil teknoloji girişimlerinin ortaya çıkmasını, ölçeklenmesini ve küresel birer rakip olarak konumlanmasını sağlamaktır. Genç ve dinamik nüfusumuz, bu hedefi takip etmede bize büyük bir avantaj sağlamaktadır. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Sektör Kampüste Programı, Milli Teknoloji Hamlesi Uzmanlık Programları ve Milli Teknoloji Atölyeleri gibi girişimlerle birlikte, gençlerimize ilham vermede ve fikirlerini yeni teknolojilere dönüştürmek için ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazandırmada kilit bir rol oynamıştır. Girişimlerin işlerini büyütebilmeleri, yeni pazarlara girebilmeleri ve küresel ölçekte rekabet edebilmeleri için büyümenin her aşamasında finansa erişimin hayati önem taşıdığının farkındayız" diye konuştu.

'4,8 GİGAVAT KURULU GÜCE SAHİP İLK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİMİZ AKKUYU'YU DA HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Bakan Kacır, "Türkiye, enerji altyapısını genişletmek ve çeşitlendirmek amacıyla da devasa yatırımlar yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl toplam kurulu elektrik üretim kapasitemize yaklaşık 8 gigavat ekledik. Önümüzdeki on yıl boyunca her yıl 8 ila 10 gigavat yeni yenilenebilir enerji kapasitesi eklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca, toplam 4,8 gigavat kurulu güce sahip ilk nükleer güç santralimiz Akkuyu'yu da hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin sanayi ve teknolojik kalkınmasından sorumlu Bakanlık olarak, büyüyen bu sermaye havuzunun inovasyona, ticari başarıya ve küresel rekabet gücüne dönüşmesini sağlamakta kararlıyız. Gelecek vaat eden girişimleri yatırımcılarla buluşturmaya, sanayi ve girişimciler arasındaki iş birliğini güçlendirmeye ve uluslararası ortaklıklar için yeni fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz. Küresel girişim sermayesi fonlarını ve teknoloji liderlerini Türkiye'nin girişimcilik potansiyeline yatırım yapmaya, uzun vadeli ortaklıklar kurmaya ve yeni nesil küresel rekabetçi teknoloji şirketlerinin yaratacağı değere ortak olmaya davet ediyoruz. Burada tutkulu girişimciler, yetkin sanayi ortakları, büyüyen bir inovasyon ekosistemi ve yatırımlarınızı ve uzun vadeli başarınızı kolaylaştırmaya kararlı bir hükümet bulacaksınız. Ben ve ekibim, sürecin her adımında sizleri desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı