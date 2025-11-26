Bakan Kacır: Türkiye'yi dünyada oyun kurucu bir güç haline getirmek için kararlı adımlar atacağız

7'inci Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu dönem; stratejik coğrafi konumumuz, gelişmiş sanayi altyapımız, girişimci iş dünyamız ve nitelikli insan kaynağımızla, Türkiye'yi yüksek teknolojide bölgesinde merkez, dünyada ise oyun kurucu bir güç haline getirmek için her zamankinden daha güçlü ve kararlı adımlar attığımız bir dönem olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi ve YTÜ Yıldız Teknopark'ın ev sahipliğinde Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından yedincisi düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi açılışına katıldı. YTÜ Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılışa Bakan Kacır'ın yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya Yılmaz, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kurulay, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve öğrenciler katıldı. Akademi, kamu ve özel sektörün önde gelen isimlerini buluşturan zirvede; savunma sanayiinden biyoteknolojiye, oyun ekonomisinden enerji dönüşümüne kadar birçok konu alınacak. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, küresel rekabet gücünü artırmayı ve yerli üretim kabiliyetlerini sergilemeyi hedefleyen zirvenin Türkiye'nin teknolojik dönüşüm yol haritasına ışık tutması bekleniyor.

'YAPAY ZEKA TEMELLİ DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNE TANIKLIK EDİYORUZ'

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnsanlık tarihinin özellikle son iki asrı, ardı ardına gelen sanayi devrimlerinin neden olduğu köklü ekonomik, teknolojik ve toplumsal dönüşümlere sahne oldu. Bugün de makinelerin birbirleriyle haberleştiği, üretim süreçlerinin veriyle beslendiği, karar mekanizmalarının yapay zeka temelli çalıştığı dördüncü sanayi devrimine tanıklık ediyoruz. Nihayetinde Ar-Ge'ye, teknolojiye ve nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak yeniliğe öncülük edenlerin dünya sahnesinde yükseldiği; bu treni kaçıran diğer ülkelerin ise maalesef başkalarının ürettiği teknolojinin pazarı, dijital çağın sömürgesi olmaya mahküm edildiği bir yol ayrımındayız" diye konuştu.

'İNSANSIZ HAVA ARACI ÜRETİMİNDE DÜNYA LİDERİYİZ'

Bakan Kacır, "Bir zamanlar savunma ürünlerinde yüzde 80 oranında dışa bağımlıyken, bugün kendi insansız hava araçlarını, kendi mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz. Kendi seyir füzelerimizi kendi jet motorlarımızla üretiyoruz. Hava savunma sistemlerinin radarlarını da, füzelerini de kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz" dedi.

'DIŞA BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRIYORUZ'

Bakan Kacır, "Ürettiğimiz tüm sistemlerin alt sistemlerinde, bileşen düzeyinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyoruz. Tüm sektörlere yayılan güçlü bir teknoloji ekosisteminin oluşmasına, Ar-Ge kültürünün güçlenmesine, nitelikli insan kaynağının yetişmesine hız kazandırdı. Kapsamlı Ar-Ge teşviklerimiz de bu büyük dönüşüm hikayesinin en güçlü kaldıraçlarından biri oldu" ifadelerini kullandı.

'AR-GE HARCAMALARININ MİLLİ GELİRİMİZDEKİ PAYI BİNDE 5'TEN YÜZDE 1,46'YA ÇIKTI'

Bakan Kacır, "2002'den bu yana Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara yükselttik. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimizdeki payı binde 5'ten yüzde 1,46'ya yükseldi. Bu oran, İtalya ve İspanya gibi ülkelerdekiyle yakın seviyededir. 2002'de 29 bin olan tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayımız 310 bini aştı. Özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payı yüzde 29'dan yüzde 68'e yükseldi. Geçtiğimiz yıl imalat sanayiinde gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının yüzde 47'si yüksek teknoloji, yüzde 40'ı orta-yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlerce gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

'113 TEKNOPARKIMIZDA 12 BİNDEN FAZLA FİRMAMIZ İNOVASYON ODAKLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR'

Bakan Kacır, "Bugün özel sektörümüz bünyesindeki bin 700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezinde görev yapan nitelikli mühendis ve teknisyenlerimiz, yüksek katma değerli üretimi mümkün kılan yenilikçi çözümler geliştirerek, teknoloji odaklı kalkınma vizyonumuza güç katıyor. Sayıları 113'ü bulan teknoparklarımızda, 12 binden fazla firmamız bugün inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor. İnşa ettiğimiz bu muazzam altyapının ve teknoloji ikliminin en somut eserlerinden biri; milletimizin 60 yıllık hasretini dindiren, 'Devrim' arabalarının önünü kesenlere inat, 'Devrin' otomobili olarak yollara çıkan TOGG'tur. 2023'ten bu yana seri üretime hız kesmeden devam eden markamız kalitesiyle elektrikli otomobil segmentinde ülkemizde liderliği elde etti" dedi.

'KADIN BULUŞCU ORANINDA YÜZDE 26,1 İLE DÜNYA LİDERİYİZ'

Bakan Kacır, "Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün 2025 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu ülkemizin yükselişini açıkça ortaya koyuyor. Yerli patent başvurularında dünyada ilk 10'dayız. 2002'de 414 olan yerli patent başvuru sayısı geçtiğimiz yıl 10 bini aştı. Yerli patent artış hızında dünyanın en hızlı yükselen ilk üç ülkesi arasındayız. Uluslararası patent başvurularında, kadın buluşçu oranında yüzde 26,1 ile dünya lideriyizö diye konuştu.

'SON 15 YILDA YUKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİM ENDEKSİMİZ 7,8 KATINA YÜKSELDİ'

Bakan Kacır, "Son 15 yılda yüksek teknoloji üretim endeksimiz 7,8 katına, orta-yüksek teknoloji üretim endeksimiz 3,4 katına yükseldi. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımız 2002'de sadece 10 milyar dolar iken, geçtiğimiz yıl 108 milyar doları aştı. Elbette bu kazanımları kalıcı kılmak ve Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki rolünü daha da pekiştirmek önceliğimizdir. Bu doğrultuda destek enstrümanlarımızı güncelliyor, yeni programları devreye alıyoruz' dedi.

'73 PROJENİN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 397 MİLYAR TL DÜZEYİNDE'

Bakan Kacır, "Cari dengemizi destekleyecek, kritik ve stratejik sektörlerde üretim kabiliyetimizi genişletecek projelere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak üzere Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını hayata geçirdik. Öncelikli alanlarda belirlediğimiz 284 ürün ve 261 teknoloji başlığına yönelik yatırımlara 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli, piyasa koşullarının 3'de 1'ine kadar inebilen finansman maliyetiyle kredi imkanı sağlıyoruz. Program kapsamında teknolojik değerlendirmesini Bakanlığımızca olumlu yönde tamamladığımız 73 projenin toplam büyüklüğü 397 milyar TL düzeyinde" ifadelerini kullandı.

'4,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMIN ÜLKEMİZE YÖNELMESİNİ TEMİN ETTİK'

Bakan Kacır, "Ülkemizi yeni teknoloji yatırımlarının küresel üssü haline getirmek için attığımız en önemli adımlardan biri de tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı olan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıdır. İleri teknoloji yatırımlarına kapsamlı teşvik çerçevesi sunan program kapsamında, sadece bir yıl gibi kısa bir sürede; elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji gibi stratejik alanlarda 4,5 milyar dolarlık yatırımın ülkemize yönelmesini temin ettik. Bugün "TEKNOFEST Kuşağı" diye anılan yeni bir nesil sahneye çıkıyor. Her biri, geleceğin kritik teknolojilerini geliştirecek bilgi birikimine, vizyon ve kararlılığa sahip birer 'milli teknoloji akıncısı' olarak yetişiyor. İnsan kaynağımızın bu eşsiz gücü, Türkiye'yi teknoloji odaklı kalkınmada yeni bir sıçrama noktasına hazırlıyor" diye konuştu.

'DİJİTAL EKONOMİNİN ÖNDE GELEN MERKEZİ HALİNE GELECEĞİZ'

Bakan Kacır, "Önümüzdeki dönemde Nükleer reaktörlerden kuantum teknolojilerine, yarı iletkenlerden yapay zekaya atacağımız adımlarla, ülkemizi yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere hep birlikte taşıyacağız. Fiber iletişim, 5G ve bulut bilişim altyapı yatırımlarımız, yerli ve milli siber güvenlik çözümlerimizle, güvenli dijital ekonominin önde gelen merkezi haline geleceğiz. Bu dönem; stratejik coğrafi konumumuz, gelişmiş sanayi altyapımız, girişimci iş dünyamız ve nitelikli insan kaynağımızla, Türkiye'yi yüksek teknolojide bölgesinde merkez, dünyada ise oyun kurucu bir güç haline getirmek için her zamankinden daha güçlü ve kararlı adımlar attığımız bir dönem olacak. Türkiye Yüzyılı'nı; kalbi bu vatan için çarpan girişimcilerimizin, mühendislerimizin, mimarlarımızın, teknisyenlerimizin imzasını taşıyan eserlerle mümkün kılacağız" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı tarafından Bakan Kacır'a plaket takdim edildi. Fotoğraf çekiminin ardından Bakan Kacır ve protokol üyeleri, yerli ve milli projelerin sergilendiği fuar alanını gezerek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.