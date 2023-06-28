Bakan Işıkhan Mardin'de vatandaşlarla bayramlaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen bayramlaşma programına katıldı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kentte olan Bakan Işıkhan, beraberinde Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ile Valilik tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Burada il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaşan Işıkhan, vatandaşlarla sohbet etti.

Programa, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.