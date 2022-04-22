Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek

RİZE (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yıl da turizm anlamında hızlı çıkışlar devam edecek. Özellikle Körfez ülkelerinden bu sene çok ciddi bir artış öngörüyoruz. Şu anda ilk gelen turistler geçen yılın ilk aylarına kıyaslanmayacak kadar yüksek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için Rize'ye geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Ersoy ardından Rize Kale'sini gezdi. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyareti sonrası caddede vatandaşlarla sohbet eden Bakan Ersoy, belediyede düzenlenen turizm toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeşil Yol projesiyle ilgili de konuşan Bakan Ersoy, "Güzergahın oluşabilmesi için Yeşil Yol projesinin tamamlanması gerek. Yapılan her yatırımın muhakkak sonucunu alırsınız. Turizm böyle bir sektör. Önemli olan doğa ile uyumlu projelerin olması. Çevreyi koruyan projelerle desteklenmesi gerek. Karadeniz yeşil ile ön planda olan bir bölgemiz. Şu anda ulaşım problemi de çözüldüğü için yeşil yolda tamamlandığında, ikisi birbiri ile örtüşecek diye düşünüyorum. Örnek turizm alanlarının yaratılabileceği projeleri de gerçekleştirebilirsek, Rize Karadeniz'de cazibe noktası haline gelir" değerlendirmesinde bulundu.