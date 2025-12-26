Bakan Ersoy: Dizi ihracatından elde edilen gelir 1 milyar doları geçmiş durumda

TÜRKİYE'nin Tanıtımına Yönelik Mini Dizi Stratejisi'nin anlatıldığı basın toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Bakan Ersoy, "Türk dizileri 170'e yakın ülkede, yaklaşık 1 milyar insan tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Dizi sektörümüzün ülke ekonomimize katkısı da yadsınamayacak seviyelerde. Son gelen bilgilere göre dizi ihracatından elde edilen gelir 1 milyar doları geçmiş durumda" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) GoTürkiye markasıyla yürütülen işbirliği çerçevesinde mini dizilerin ülke turizmine sağladığı katkıların konu alındığı 'Türkiye'nin Tanıtımına Yönelik Mini Dizi Stratejisi' basın toplantısı düzenlendi. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Eda Ece ile davetliler katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Ersoy dizi ihracatında belirli destekleri hayata geçireceklerini söyleyerek "Artık dizi ihracatında belirli tanıtım kriterlerini karşılayan yapımlar bakanlığımız tarafından desteklenecek. Destek alacak yapımların belirlenmesi için özel bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyon başvuru yapan yapımları birçok kritere göre değerlendirecek." dedi.

'143 REKLAM 100'DEN FAZLA TANITIM FİLMİ ÜRETTİK'

Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Ersoy, "Ülkemizin tanıtımı için; yurtdışında beğeni rekorları kıran Türk dizilerinde yer alan oyuncularımız, bu kez tüm dünyanın hayranlıkla izlediği tatil destinasyonlarımızın, tarihi ve kültürel mirasımıza ait mekanlarımızın da yer aldığı mini dizilerle ülkemizin kültür elçisi oldular. Bugün bu mini dizilerde yer alan sanatçılarımızla ve yapımcılarımızla birarada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.Bugüne kadar TGA aracılığıyla; tüm dünyada yakından takip edilen 143 reklam ve 100'den fazla tanıtım filmi ürettik; 31,5 milyar gösterim ve 11 milyar izlenmeye ulaştık. Türkiye'yi dünyanın en görünür ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye bugün dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında gelmektedir. Yıllık üretilen dizi bölüm sayısında dünya lideridir. Aynı zamanda satış ve ihracat gücü açısından da Amerika ve İngiltere ile birlikte dünyanın en büyük 3 televizyon endüstrisinden birine sahibiz. Türk dizileri bugün; Latin Amerika'dan Ortadoğu'ya, Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada izleniyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde Fransa, İspanya, İtalya'da önemli bir izleyici kitlesine sahibiz. Kuzey Avrupa ülkelerinde her geçen gün artan bir seyirci potansiyeli Türk dizileriyle tanışıyor. Kısacası Türk dizileri 170'e yakın ülkede, yaklaşık 1 milyar insan tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Dizi sektörümüzün ülke ekonomimize katkısı da yadsınamayacak düzeyde. Son gelen bilgilere göre dizi ihracatından elde edilen gelir 1 milyar doları geçmiş durumda" dedi.

'İLK 2 MİNİ DİZİMİZ 2 MİLYAR 930 MİLYONDAN FAZLA GÖSTERİM ELDE ETMİŞTİR'

Bakan Ersoy, "Artık hem dizilerimiz hem de dizilerimizin dünyaca ünlü yıldızları Türkiye'nin tanıtımında çok daha büyük roller üstlenecek. Bundan sonra ülkemizin tanıtımında dizilerimiz, dizi starlarımız dizi sanatçılarımız ve bu sektörün emekçileri de önemli bir görev üstlenecekler. Bundan sonra bu reklam filmlerinin yanında mini dizilerle, bugüne kadar ulaşamadığımız yeni turizm pazarlarına da ulaşacağız. Bu dizilerde oynamak, milli formayı giymek gibi. Bu dizilerin yapımını üstlenen firmalarımız, bu projelerde görev alan sanatçılarımız, senaristlerimiz, müzisyenlerimiz ve kamera arkası ekiplerimiz milli formayı giymiştir. İlk iki mini dizimiz 2 milyar 930 milyondan fazla gösterim elde etmiştir. Üçüncü mini dizimiz 'Hidden Lover' kısa sürede 251 milyon gösterime ulaşmıştır. Dördüncü mini dizimiz 'An Istanbul Story' ise yayınlanmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen şimdiden 156 milyon gösterim rakamına ulaşmıştır" şeklinde ifade etti.

'DİZİ İHRACATINDA BELİRLİ KRİTERLERİ KARŞILAYAN YAPIMLAR DESTEKLENECEK'

Dizi sektörü için önemli bir destek projesini hayata geçireceklerini de belirten Ersoy, "Çok yakında, farklı sanatçılarımızın başrollerinde olduğu çok güçlü yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Türkiye'nin anlatacak daha çok hikayesi var; çünkü bu topraklar, dünyanın en güçlü sahnesidir. Bu vesileyle burada çok önemli bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Ülkemizin, kültürümüzün, dilimizin tanıtımında bu kadar kilit bir rol oynayan dizi sektörümüz için önemli bir destek projesini hayata geçiriyoruz. Artık dizi ihracatında belirli tanıtım kriterlerini karşılayan yapımlar bakanlığımız tarafından desteklenecek. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra belirli zaman aralığında çekilen, senaryosunun doğal akışında ülke tanıtım stratejimize uygun sahneler barındıran, en az 3 kıtada 10 ülkeye ihraç edilen yapımlar destek alabilecekler. Destek alacak yapımların belirlenmesi için özel bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyon başvuru yapan yapımları birçok kritere göre değerlendirecek. Önümüzdeki süreçte bu kriterleri sektör temsilcilerimizle paylaşacağız. Aynı zamanda Türkiye'nin eşsiz tarihini barındıran ören yerlerimizi, artık sinema ve dizi sektörümüze çok daha açık bir şekilde sunuyoruz. 'Geleceğe Miras' projemizle yeniden ayağa kaldırdığımız antik kentlerimiz ve ören yerlerimiz dizi yapımcıları tarafından, gereken tüm tedbirler alınarak plato olarak kullandırılacak" dedi.