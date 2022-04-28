Bakan Derya Yanık: "Şeyma ve Hasan'ın katilleri, eylemlerine uyan en ağır cezayı alacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Şeyma Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yanık, Şeyma ve Hasan'ın katillerinin eylemlerine uyan en ağır cezayı alacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Şeyma Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Merkeze bağlı Akçaağıl köyüne giden Bakan Yanık, "Çok üzgünüz. Ailede üzgün bizlerde çok üzgünüz. Süreci ilk andan itibaren takip ediyoruz. Kolluk güçlerimiz arama kurtarma ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tamamı süreci en başından itibaren çok yakından takip ediyorlar" dedi.

"FAİLLERİN YAKALANMASI BİR NEBZE DE OLSA TESELLİ EDİCİ"

Kırşehir'de kaybolduktan 2 gün sonra arama çalışmalarına başlanan ve 3. gün Şeyma Demir'in (18) cesedine ulaşılan olayla ilgili konuşan Bakan Yanık, "Katillerin kısa sürede yakalanmış olmaları önemli. Bizler için bir nebze de olsa teselli edici bir unsur. Bundan sonraki süreçte de eylemlerine uyan hak ettikleri biçim de en ağır cezayı benim hiç kuşkum yok. Biz, Bakanlık olarak hem davanım müdahili olarak takip edeceğiz hem de ailemize her türlü maddi manevi desteği ihtiyaçları olduğunda yerine getireceğiz" diye konuştu.

ŞİDDETLE MÜCADELEYİ YÜRÜTÜYORUZ

Şiddetle mücadelede AK Parti'nin aralıksız irade gösterdiğini belirten Bakan Yanık, "Keşke olmasaydı. Şeyma'ya ulaşabildik. Her türlü şiddetle mücadelemiz 20 senedir AK Parti olarak aralıksız ve büyük bir ısrar ve irade ile yürütüyoruz. Hiç taviz ve aralık vermeden milletimizin huzuru, güvenliği için bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Biz devlet olarak bakanlık olarak ve ilgili kurumlar olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz, yapacağız. Bu tür vandallıklar faillerinin yanına kar kalmaz. Yanına kar da bırakmayacağız. Devlet olarak bunun sözünü veririz. Vermekle de yükümlüyüz. Şiddetle mücadelede farkındalık diyoruz ya işte o farkındalığı doğar doğmaz evlatlarıma çevremize, insanımıza anlatarak iyi olarak iyilikle mücadele edebiliriz. Toplumsal farkındalığı anlatmamız iyiliği duyurmamız ve iyiliği özendirmemiz gerekiyor. Milletimizin saf mayasını örnek göstererek mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Taziye ziyareti sonrası konuşan Şeyma Demir'in babası Vedat Demir ise, "Bizlerin canı yandı. Başkasının canı yanmasın bunu istiyoruz" dedi.

Bakan Yanık'a taziye ziyaretinde Vali İbrahim Akın, Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Seher Ünsal eşlik etti.

(Enderhan Öz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel