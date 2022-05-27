Bakan Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ile görüştü - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ile görüştü
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu karşılaması Bakan Çavuşoğlu'nun Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu'nun baş başa görüşmesi İki mevkidaşın imza atması Çavuşoğlu'nun Aurescu ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gezmesi İSTANBUL -...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu karşılaması
Bakan Çavuşoğlu'nun Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu'nun baş başa görüşmesi
İki mevkidaşın imza atması
Çavuşoğlu'nun Aurescu ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gezmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüştü.
AA / Güncel