Bakan Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ile görüştü

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu karşılaması Bakan Çavuşoğlu'nun Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu'nun baş başa görüşmesi İki mevkidaşın imza atması Çavuşoğlu'nun Aurescu ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gezmesi İSTANBUL -...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu karşılaması

Bakan Çavuşoğlu'nun Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu'nun baş başa görüşmesi

İki mevkidaşın imza atması

Çavuşoğlu'nun Aurescu ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gezmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüştü.

AA / Güncel

Dolmabahçe Sarayı, Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya, Güncel, Haberler

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