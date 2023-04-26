BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ESNAF ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldırım ve ilçe teşkilatı yöneticileri eşlik etti. Esnaflarla sohbet eden, onların sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Çavuşoğlu, çarşıyı gezen turistlerle de konuştu. Esnaf ve turistler Bakan Çavuşoğlu ile fotoğraf çektirdi. Bakan Çavuşoğlu, bu yıl turizmin çok iyi geçmesini beklediklerini söyledi. Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında vatandaşlar TOGG'a da yoğun ilgi gösterdi.