Bakan Bozdağ: Kira artışlarında oran üzerinden belirleme yapacağız - Haberler

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet, her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Bunun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim" dedi.

Bakan Bozdağ, Yozgat'ta Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nin açılışının ardından Ankara'dan gelen yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Bakan Bozdağ, Yozgat'ın saklı cennet olduğunu söyledi. Yozgat'ın Türkiye mercimek üretiminde 1'inci sırada, nohut üretiminde 2'nci ve şeker pancarı üretiminde de 5'inci sırada olduğuna vurgu yapan Bozdağ, kentin tarihi ve turistik yerlerinin daha keşfedilmediğini ve bu konuda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

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