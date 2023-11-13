BAKAN BOLAT: FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VE STOKÇULUK YAPAN FİRMALARA 710 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

İŞ DÜNYASI ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile istişare toplantısı düzenleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığımız ve bünyesinde yer alan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile Reklam Kurulu tarafından; perakende marketlerden otomotiv işletmelerine, emlak-gayrimenkul firmalarından hizmet sektörü firmalarına kadar fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve tüketicilere yönelik aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalar içindeki yüz binlerce işletmeye yapılan denetimler sonucu idari para cezaları uygulanmıştır. Bu çerçevede 2023 yılında uygulanan idari para cezalarının toplamı 710 milyon TL'ye ulaşmıştır." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle Haliç Kongre Merkezinde bir araya geldi. 2022 yılında yapılan toplantıda yapılan 'indirim kampanyalarının' değerlendirildiği ve devamının istendiği toplantıya otomotiv ve gayrimenkul başta olmak üzere gıda, giyim, mobilya, elektronik eşya firmaları ve lokanta ve otel gibi hizmet sektörlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda aynı zamanda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk konularında Ticaret Bakanlığının faaliyetleri hakkında bilgiler de verildi.

"FİYAT İNDİRİMLERİ VATANDAŞLARIMIZI MEMNUN ETMİŞ, FİYATLARIN DÜŞECEĞİNE OLAN İNANÇ VE GÜVEN ARTMIŞTIR"

İş Dünyası ile istişare toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "13 Ekim 2023 tarihinde özel sektör kuruluşlarımıza bir fiyat indirim kampanyası çağrısı yapmıştık. Aradan bir ay geçti, bugün 13 Kasım 2023. Bugüne kadar çok sayıda iş dünyası kuruluşlarının bu kampanyaya destek veren açıklamalarını ve binlerce üyelerinin kampanyaya katılım sağlamalarını memnuniyetle takip ettik. Bunun sonucunda başta otomotiv ve gayrimenkul olmak üzere gıda ve giyim, perakende sektörlerinde mobilya elektronik eşya, lokanta ve otel gibi hizmet sektörlerinde yapılan fiyat indirimleri vatandaşlarımızı kısmen de olsa memnun etmiş, en önemlisi fiyatların düşeceğine olan inanç ve güven kamuoyunda artmıştır." şeklinde konuştu.

"RAKAMLAR ENFLASYON ORANI ARTIŞININ YAVAŞLADIĞINA İŞARET ETMEKTEDİR"

Ömer Bolat, "Dünya ekonomisinde gözlenen olumsuz seyre ve Şubat ayında yaşadığımız yıkıcı deprem felaketine rağmen, ekonomik büyüme, istihdam artışı ve ihracat performansımız gibi makroekonomik göstergeler, ekonomimizin dayanaklılığını açıkça ortaya koymaktadır. Hükümetimizin kararlılıkla uyguladığı ekonomik politikalar ve aldığı tedbirlerin sonucu olarak, Türkiye ekonomisi büyümeye, yeni istihdam sağlamaya ve ihracatımız artmaya başlamıştır. Ancak, olumlu makroekonomik gidişata rağmen, küresel enflasyon dalgası ülkemiz ekonomisini de olumsuz etkilemektedir. Küresel jeopolitik riskler ve deprem felaketi ile özellikle son yıllarda zaman zaman maruz kaldığımız döviz kuru atakları ve bunun fiyatlara olan yapışkanlığı, yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalmamıza neden olmuştur. Ekim ayı itibariyle yıllık bazda tüketici fiyat endeksi yüzde 61,36 ve yıllık bazda yurtiçi üretici fiyatları yüzde 39,39 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekim ayında, aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi yüzde 3,43'e doğru gerilemiş, yurtiçi üretici fiyatları yüzde 1,94 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu yılın Eylül ve Ekim ayı verileri, Temmuz ve Ağustos ayında ki aylık yüksek oranlı artışlardan sonra enflasyon oranı artışının yavaşladığına işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

"FAHİŞ FİYAT, STOKÇULUK VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARLA KARARLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır şekilde 'İstiklalden istikbale köprüler kurmak adına yapılan proje ve etkinlikler çerçevesinde; hem organize hem de geleneksel perakende sektöründe yer alan binlerce firmaya tamamen gönüllülük esasına dayanarak, fiyat indirim kampanyaları düzenleme davetinde bulunmuştuk. Ticaret Bakanlığımıza başvuran ve fiyat indirimlerini sunan yaklaşık 500 büyük işletme 55 bine yakın şubesiyle, gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe, beyaz eşyadan kozmetiğe, hizmetler sektörüne kadar pek çok farklı grupta kampanyaya katılım sağlamıştır. İç ticaret olsun, dış ticaret olsun ticaret bir zincirdir. Bu zincirin halkalarının birbiri ile uyumlu halde olması, sağlıklı bir ekonomik hayat için gereklidir. Yaşanan zorlukları fırsat görerek, rekabet ortamını ve arz talep dengesini bozucu yönde hareket edenler de maalesef oluyor. Fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla kararlılıkla mücadele ediyor, aralıksız devam eden denetimlere ilave olarak gerekli hukuki düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımız ve bünyesinde yer alan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile Reklam Kurulu tarafından; perakende marketlerden otomotiv işletmelerine, emlak-gayrimenkul firmalarından hizmet sektörü firmalarına kadar fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve tüketicilere yönelik aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalar içindeki yüz binlerce işletmeye yapılan denetimler sonucu idari para cezaları uygulanmıştır. Bu çerçevede 2023 yılında uygulanan idari para cezalarının toplamı 710 milyon TL'ye ulaşmıştır." diye konuştu.