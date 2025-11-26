Bakan Bolat: Alınan kararlar iş birliğimizin geleceği açısından bizlere ümitler verdi

EKONOMİK İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Bakanları Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bugün İstanbul'da ortaya çıkan güçlü dayanışma ve alınan önemli kararlar, bölgesel iş birliğimizin geleceği açısından bizlere ümitler verdi. Toplantımızın en önemli sonuçlarından biri, İstanbul Deklarasyonu'nun oy birliğiyle kabul edilmesidir. Bu deklarasyonla birlikte 'EİT Ticaret Anlaşması'nın, ECOTA'nın güncellenmesi müzakerelerini resmen başlatmış olduk. Süreci yürütmesi için üye ülkelerin tamamının yer alacağı bir 'Teknik Müzakere Komitesi' kurduk. Ayrıca ECOTA Anlaşmasına hizmetler ticareti ve e-ticaret gibi yeni disiplinlerinde eklenerek anlaşmanın yeni nesil bir ticaret anlaşmasına dönüştürülmesi için ilk adımı atmış bulunduk" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da 5'inci Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Bakanları Toplantısı'na katıldı. 2011 yılında Kabil'de düzenlenen 4'üncü toplantının ardından 14 yıl aradan sonra, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Çözüm odaklı çalışma atmosferinde gerçekleştirilmesi, üye ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleşmesine katkı sağlaması hedeflenen toplantıda EİT bölgesinin ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi, bölgesel ticaret hacminin artırılmasına yönelik stratejik kararların alınması, üye ülkeler arasında ticari ve gümrük iş birliğinin geliştirilmesi, ekonomik bütünleşmeyi destekleyecek ortak politika adımları değerlendirildi. EİT Ticaret Anlaşması'nın (ECOTA) güncellenmesi için müzakerelere başlanması hususunda karar alınması, Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi'nin onaylanması, bölge içi ticaretin artırılması ve engellerin azaltılması amacıyla yeni iş birliği mekanizmalarının hayata geçirildi. Toplantının ardından düzenlenecek imza töreninde 'EİT Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması', 'EİT Üye Ülkeleri Arasında Ortak Ticareti Teşvik Etkinliklerinde İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı. Bu anlaşmalarla birlikte EİT bölgesinde; gümrük altyapılarının uyumlaştırılması, ticari bilgi akışının düzenli hale getirilmesi, ortak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin güçlendirilmesi, E-ticaret ve hizmet ticaretinde iş birliğinin artırılması, bölge içi değer zincirlerinin geliştirilmesi yönünde somut adımlar atıldı.

'TİCARET HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANCIM TAMDIR'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Medeniyetler başkenti İstanbul'da, 14 yıl aradan sonra yeniden düzenlediğimiz '5'inci EİT Ticaret Bakanları Toplantısı'nı başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu önemli toplantıya katılan tüm kardeş ülkelerin kıymetli bakanlarına ve heyetlerine ülkem adına teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul'da ortaya çıkan güçlü dayanışma ve alınan önemli kararlar, bölgesel iş birliğimizin geleceği açısından bizlere ümitler verdi. Toplantımızın en önemli sonuçlarından biri, İstanbul Deklarasyonu'nun oy birliğiyle kabul edilmesidir. Bu deklarasyonla birlikte 'EİT Ticaret Anlaşması'nın, ECOTA'nın güncellenmesi müzakerelerini resmen başlatmış olduk. Süreci yürütmesi için üye ülkelerin tamamının yer alacağı bir 'Teknik Müzakere Komitesi' kurduk. Ayrıca ECOTA Anlaşmasına hizmetler ticareti ve e-ticaret gibi yeni disiplinlerinde eklenerek Anlaşma'nın yeni nesil bir ticaret anlaşmasına dönüştürülmesi için ilk adımı atmış bulunduk. Amacımız, müzakerelerin bir an önce tamamlanması ve cazip, güçlü ve etkili bir Anlaşma'nın imzaya hazır hale gelmesidir. ECOTA Anlaşması'nın uygulanmasıyla Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10 yıllık 2035 Strateji ve Vizyon Belgesi doğrultusunda EİT içi ticaret hedeflerimize ulaşacağımıza ve bölgemizin refahına doğrudan katkı sunacağımıza inancım tamdır" dedi.

'BÖLGE İÇİ LOJİSTİK DAHA REKABETÇİ BİR YAPIYA KAVUŞACAKTIR'

Bakan Bolat, "Bugün aynı zamanda 'EİT Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi'ni de onayladık. Bu strateji sayesinde ülkelerimiz arasındaki gümrük süreçlerinde dijitalleşme hızlanacak, işlem süreleri kısalacak, veri paylaşım mekanizmaları geliştirilecek ve bölge içi lojistik daha rekabetçi bir yapıya kavuşacaktır. Bu kapsamda, elektronik veri değişim sistemlerinin uyumlaştırılması, e-ticaretin önünü açacak düzenlemeler ve gümrük idareleri arasında daha etkin bir koordinasyon sağlanması, bölgesel ve üye ülkeler ticaret akışlarımızı hızlandıracaktır. Ticaretin kolaylaştırılması alanındaki bu ileri adımların, EİT bölge içi ticaret hacminin arttırılmasına doğrudan olumlu katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Toplantıda, EİT'nin geleceğe yönelik strateji ve hedefleri üzerinde de değerlendirmelerde bulunduk. Bu 10 yıllık geleceğe yön verecek '2026-2035 Stratejik Hedefler Belgesi' üzerinde kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Türkiye olarak, EİT bölge içi ticaret oranının ilk aşamada yüzde 10'a, 2035 yılına kadar ise yüzde 15'e yükseltilmesi yönündeki önerimiz kıymetli ülke başkanları nezdinde karşılık buldu. Üye ülkelerimizin ticari entegrasyon seviyesinin artırılması, bölgesel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ekonomik dayanıklılığın yükseltilmesi açısından bu hedeflerin yol gösterici olacağına inanıyoruz" dedi.

'UZUN YILLARDIR MÜZAKERE EDİLEN 2 ÖNEMLİ BELGEYİ DE İMZAYA AÇTIK'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bugün uzun yıllardır müzakere edilen 2 önemli belgeyi de imzaya açtık. Özel sektörün bölgesel ticaretteki rolünü artırmayı hedefleyen 'EİT Ortak Ticareti Teşvik Etkinlikleri İşbirliği Mutabakat Zaptı', bölge ülkelerinin iş dünyaları açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu kapsamda, EİT Ortak Ticaret ve Sanayi Odası'nın faaliyetlerinin ve etkinliğinin arttırılması, KOBİ'lere yönelik finansman ve teknik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve EİT yatırım ve kalkınma bankasının dahada güçlendirilerek ve diğer ülkelerinde katılmasıyla beraber faaliyetlerinin arttırılması ve özel sektörlerimiz arasında ticaret fuarlarının arttırılması gibi somut adımlar özel sektörlerimiz arasında etkileşimi derinleştirecek ve bölgesel ticareti çeşitlendirecektir. Bugün imzaya açtığımız diğer bir belge ise 'EİT Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması'dır. Söz konusu belge, gümrük idarelerimiz arasında bilgi paylaşımının güçlendirilmesi, kaçakçılıkla mücadelede ortak kapasitenin artırılması ve sınır kapılarındaki işlemlerin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Üye ülkelerimizin bu anlaşmayı kısa sürede yürürlüğe koymalarını arzu ediyoruz. Söz konusu mekanizma, ticaretin kolaylaştırılması stratejimizle de birebir örtüşmektedir. Böylece bölge içi ticaretimizin şeffaf, güvenilir ve öngörülebilir bir zemine kavuşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Kısacası bugün İstanbul'da attığımız adımlar EİT'nin ticaret bütünleşmesi alanında yeni bir dönemin başlangıcıdır. ECOTA'nın güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması, ticaretin kolaylaştırılması stratejisinin kabul edilmesi ve iki önemli anlaşmanın imzalanması bölgemizin ve üye ülkelerin ekonomik geleceği açısından tarihi nitelikte kararlar olmuştur. Bu kararlar, bölgesel ticaretimizi daha hızlı, daha dijital, daha rekabetçi ve daha entegre bir yapıya kavuşturacaktır. Türkiye olarak bu sürece katkı sunmaya, EİT'nin ticari gündemine liderlik etmeye ve bölgesel ekonomik birlikteliği güçlendirmeye devam edeceğiz. Bugün ortaya koyduğumuz ortak iradenin, tüm EİT camiası için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.