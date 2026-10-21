Bakan Bolat, 1 trilyon 706 milyar dolarlık GSYH'ye ulaşıldığını söyledi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, "Avrupa Birliği ile olan gümrük birliğimiz ekonomide ve sanayide Türkiye'nin büyük bir atılım yapmasında önemli katkılar yaptı. Türkiye, Çin'den Fas'a kadar olan coğrafyada önemli bir sanayi üretim ülkesi haline geldi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avcılar'da bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Bolat'a İstanbul Gelişim Üniversitesi rektör vekili Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program üniversitenin tanıtım filmi ile devam etti. Konuşmaların ardından İstanbul Gelişim Üniversitesi rektör vekili Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a hediye takdim etti. Programda toplu fotoğraf çekiminin ardından, akademik ve öğrenci başarı ödülleri takdim töreni gerçekleştirildi.

'TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ'NİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR ULUSLARARASI ALANDA TÜRKİYE'NİN REKABETÇİ KONUMDA OLMASINI SAĞLADI'

Bakan Bolat, "İstanbul Gelişim Üniversitesi aradan geçen kısa süre içinde gerçekten çok başarılı bir şekilde gelişim gösterdi, ismine layık oldu ve bugün 40 bin öğrenciyi üzerinde mevcudiyeti ve binin üzerinde akademik idari kadrosuyla üniversite hayatımızda başarılı çalışmalara imza atıyor. Türkiye'nin bugünde ve geleceğinde önemli katkılar sağlıyor. Bizim Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz 2 gün önce yaptığı toplantıda eğitim öğretim alanındaki gelişmelerle ilgili de önemli istişarelerimiz olmuştur. Güzel bir tevafuk oldu ve gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde ülkemizin eğitim alanındaki başarıları artık uluslararası alandaki yarışmalarda, uluslararası alandaki endekslerde kendisini göstermekte. OECD'nin Pisa yarışmasındaki sürekli yükselen grafiğimiz 10 yıldan bu yana her üç branşta artış sağlayan tek ülke olmamız, gerekse yüksek öğretimle yüksek eğitimle ilgili uluslararası endekslerde bilimsel eser sayılarımızın ve derecelerimizin yükselmesi gerekse de ilk 500'e, ilk bine, ilk 2 binlik sıralamalara her yıl daha fazla üniversitemizin giriyor olması kalitedeki başarının da arttığını göstermektedir. Türkiye sathında üniversitelerimizin fiziki mekanlarının yenilenmesi, Gelişim Üniversitesi gibi vakıf üniversitelerimizin sayısını arttırılması fiziki donanım yanında hocalarımızın eğitim çalışmalarına verilen destekler, başta Milli Eğitim Bakanlığı'nın YÖK'ün TÜBİTAK'ın eğitim alanındaki katkıları, Türkiye Bilimler Akademisi'nin yaptığı çalışmaların hepsi artık uluslararası alanda Türkiye'nin rekabetçi bir konumda olmasını sağlamayı başarmıştır" dedi.

'HAZİRAN SONU İTİBARİYLE 1 TRİLYON 706 MİLYAR DOLARLIK GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILAYA ULAŞMAYI BAŞARDIK'

Bakan Bolat, "Dijital dünya o kadar hızlı gelişiyor ki daha birkaç yıl öncesine kadar hiç konuşmadığımız bir yapay zeka kavramı bugün hayatımızın içinde çok önemli bir yer edinmeye başladı. Bilim adamları ve uzmanların ifadesiyle daha yüzde 5 hayatımıza nüfuz eden yapan zeka kalan yüzde 95'lik bölümde bizlere nasıl hayat getireceğini eğitim hayatını nasıl etkileyeceğini bugünün ve geleceğin mesleklerinde nasıl değişimler yapacağını hepimizin ölçmesi biçmesi tartması çok büyük önem taşıyor. Kamu yönetimi olarak biz ilgili bakanlıklar, bu gelişmeleri hem etkilemek hem de takip yapıp ülkemizin adaptasyonunu sağlamak durumundayız. 23 yılda 238 milyar dolarlık milli gelirden bu yıl haziran sonu itibariyle 1 trilyon 706 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılaya ulaşmayı başardık. Geçen yıl sonu itibariyle kişi başına milli gelir 18 bin 100 dolara ulaşarak dünyada orta üst ülkeler liginde yükseldi. Bu tabii ki ülkemizde yaşam standartları anlamında 20 yıl öncesine göre gerçekten önemli bir yenilik sağladı" diye konuştu.

'2027 YILINDA HER 3 HANEDEN BİRİNİN DOĞAL GAZI YERLİ KAYNAK OLACAK'

Bakan Bolat, "Altyapısı tamamen yenilenmiş, üstyapısı yenilenmiş ve teknolojideki ataklarıyla Türkiye gerçekten yükselen bir ülke. Bize söylenen 'Siz bizim için artık bir rakip ülkesiniz, competitive country' diyorlar. Yani 'artık bize tehdit oluşturuyorsunuz, rekabet koyuyorsunuz ve aynı kalitede daha iyi kalitede ürünler satmayı başardınız, bizim alıcılarımız sizlerden istifade ediyorlar, alıyorlar' diye. Bu da ticaret savaşlarını körüklüyor. Avrupa Birliği'nin 'Made in EU' çalışmalarındaki gelinen nokta da, özellikle otomotiv sektöründe bunun en önemli işaretlerinden birisi. Biz bu konuda hükümet olarak, ülke olarak, özel sektör olarak, yabancı yatırımlar olarak bir yandan büyüme gerçekten çok büyük gayretler gösterdik. Mesaiimizin neredeyse üçte birini bu çalışmalara ayırdık. Buradaki amacımız Türkiye'nin rekabet ve teknoloji yarışındaki üstünlüğünü koruyabilmesini sağlamak. Petrol keşiflerimiz, doğal gaz keşiflerimiz, Sakarya Doğalgazı, Gabar Petrolü gibi bu keşiflerle de yerli üretimin payını yüzde 15'lere doğru çıkardık, daha da arttıracağız ve 2027 yılında hanelerdeki her üç haneden birinin doğalgazı yerli kaynak olacak. Petrolde de yüzde 15'i yükselttik. Yapay zeka kullanma oranı fertlerde ve girişimlerde 2026 yılında iki kat artmış durumda 2025'e kıyasla ve fertlerde kullanım oranı yüzde 19'a yükselmişken girişimlerde ise yüzde 37'lik bir pay alır hale gelmiştir. Kullanım arttıkça bunun hayatımıza olan etkileri de dönüşümleri de artmakta" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ÇİN'DEN FAS'A KADAR ÖNEMLİ BİR SANAYİ ÜRETİM ÜLKESİ HALİNE GELDİ'

Bakan Bolat, "1996 başından bu yana Avrupa Birliği ile olan gümrük birliğimiz ekonomide ve sanayide Türkiye'nin büyük bir atılım yapmasında gerçekten önemli katkılar yaptı. Türkiye Çin'den Fas'a kadar olan coğrafyada önemli bir sanayi üretim ülkesi haline geldi. COVID başladığında 2019 sonunda gelişmiş sanayi Avrupa ülkeleri 100 birimken bugün aradan geçen 6 yıl sonunda 97-98'lerde, 103'te olan bu lider ülkeleri karşısında Türkiye sanayii aynı tarihte 100 iken 2019'da geçen yıl itibariyle Türk sanayii 129 üretim değerine ulaşmıştır. Hem otomotivde hem de konut fiyatlarında manşet enflasyon oranının altında rakamlar halen vardır. Son bir yıl içinde otomotivde yüzde 22, konutta da fiyat olarak yüzde 23 civarında yıllık artış varken manşet enflasyonda yüzde 29 civarında bulunmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı