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Bakan Bayraktar, Sivas'ın Hafik ilçesine doğal gaz verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı Açıklaması

Bakan Bayraktar, Sivas'ın Hafik ilçesine doğal gaz verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı Açıklaması
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İnşallah 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'deki 20 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İnşallah 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'deki 20 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi enerjide bağımsız kılmaktır." dedi.

Bayraktar, Sivas'ın Hafik ilçesine doğal gaz verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 10 ay önce yola çıkılan çalışma kapsamında ilçeyi doğal gaza kavuşturduklarını söyledi.

İlçedeki doğal gaz abone sayısını 1250'ye ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, Hafik'in tamamında doğal gaz kullanımına başlanacağını ifade etti.

Sivas il merkezinin 2005'te doğal gaza kavuştuğunu anımsatan Bayraktar, "Sivas'ta doğal gazın gelmediği sadece iki ilçemiz kaldı, inşallah onlarla ilgili müjdeyi de bugün kongremizde açıklayacağız." dedi.

"Nüfusumuzun yüzde 85'i bugün doğal gaza erişebiliyor"

Doğal gazın rahatlık, konfor, temiz hava ve çevreyle uyumlu olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "AK Parti'nin 22 yıllık iktidarının en önemli projelerinden birisi aslında." dedi.

"AK Parti, iktidara geldiğinde Cumhurbaşkanı'mız bir hedef ortaya koydu ve 'O gün sadece 5 ilde olan doğal gazı Türkiye'nin her iline, her köşesine, her bucağına götüreceğiz. Özellikle kadınlarımız bu çevreci, konforlu, rahat yakıta kavuşacaklar. İllerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin havası değişecek' dedi." ifadelerini kullanan Bayraktar, şunları dile getirdi:

"Bu, büyük bir hedefti çünkü o gün doğal gaz sadece 5 ilde vardı. Türkiye'yi düşündüğünüzde şimdi 81 il, 780 bin metrekarenin üzerinde zor bir coğrafya. Dolayısıyla buraya doğal gaz götürmek öyle kolay değil. Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu hedef ve vizyon doğrultusunda hamdolsun, bugün Türkiye'de 81 ilde, 908 yerleşim yerinde, 222 organize sanayi bölgemizde doğal gaz var. Hamdolsun, nüfusumuzun yüzde 85'i bugün doğal gaza erişebiliyor."

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin gitmediği çok az bir kısmına da doğal gazı götürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Doğal gazın ithal edilerek evlere, ticarethanelere ve sanayiye sunulduğunu söyleyen Bayraktar, "2016 yılında milli enerji ve maden politikasıyla 'Türkiye olarak kendimiz üreteceğiz. Varsa arayacağız, bulacağız, bulunca da yer altından çıkartıp hanelerimize, sanayimize bu doğal gazı götüreceğiz.' demiştik." şeklinde konuştu.

"Karaya 170 kilometre mesafeden doğal gazı çıkartıyoruz"

Türkiye'nin gemileriyle kendi denizlerinde, mavi vatanda doğal gaz aramaya karar verdiğini anımsatan Bayraktar, önlerine pek çok engel çıkartıldığını söyledi.

"'Arayamazlar. Gemileri alırken niye alıyorsunuz? Kiralık olarak doğal gazı arayın.' dediler." ifadesini kullanan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz, 'Kendi gemilerimizle istediğimiz zaman ve istediğimiz yerde kendi mühendislerimiz ve jeologlarımızla doğal gaz ve petrol arayacağız.' dedik. Mavi vatanda böyle yola çıktık. Hani birileri mavi vatana 'masal' diyor ya biz mavi vatanda destan yazmaya karar verdik. Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdulhamit Han gemilerimiz, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemilerimizle petrol ve gaz aramaya başladık. Akdeniz'de aramalar yaptık, sonra Karadeniz'e çıktık. 2020'nin ağustos ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini, adına Sakarya Gaz Sahası dediğimiz alanda yaptık. Dünyada denizlerdeki en büyük keşfi Türkiye olarak gerçekleştirdik. 2016'da bu vizyonu ortaya koyduk, Cumhurbaşkanı'mız dirayetli bir şekilde bunun arkasında durdu, biz o çalışmaları ve gayreti gösterdik."

Doğal gazı bulduklarında da "Bunlar, bu doğal gazı bulamaz, bulsalar da çıkartamazlar." şeklindeki eleştirilerin sürdüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Doğru, doğal gazı bulmak ayrı bir dert, çıkartmak daha büyük bir mesele. Karaya 170 kilometre mesafeden doğal gazı çıkartıyoruz. Denizin derinliği 2 kilometre, deniz tabanından sonra 2-3 bin metre daha sondaj yapıyoruz ve oradaki gazı çıkartarak 170 kilometre boruyla taşıyıp neredeyse Ankara ile Bolu arasındaki mesafe kadar bir doğal gaz otoyolu inşa ederek gazı çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gabar'da günde 71 bin varili aşan petrolü üretir hale geldik"

Bakan Bayraktar, çıkarılan doğal gazın evlerde kullanılır hale getirildiğini vurguladı.

Üretilen doğal gazı şu anda 3 milyon haneye verir hale geldiklerine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Allah'a hamdolsun, üretimimiz her geçen gün artıyor. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'deki 20 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi enerjide bağımsız kılmaktır. Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz bulduk. Bir dönem adı terörle anılan Şırnak'ta, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, günde 71 bin varili aşan petrolü üretir hale geldik. Bütün gayemiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmak, enerjide dışarı ödediğimiz dövizi içeride tutabilmek. Kendi kaynaklarımızla enerjimizi karşılamak istiyoruz."

Bayraktar, vatandaşlara sağlanan enerji desteğine değinerek, doğal gaz faturalarının yüzde 65'inin devlet tarafından karşılandığını ifade etti.

Elektrikte de yüzde 60'a kadar devlet desteğinin bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, dar gelirli vatandaşlara da destek verildiğini anlattı.

"10 yataklı devlet hastanemizin ihalesi de tamamlandı"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de Hafik'te insanların doğal gazı, temiz enerjiyi kullanmaya başlayacaklarını dile getirdi.

Verdikleri sözleri adım adım gerçekleştirdiklerini anlatan Güler, "İnşallah önümüzdeki yaza da Hafik Gölü'ne yakışan mahiyette mesire alanını, yerleşim yerini hizmete alacağız. 10 yataklı devlet hastanemizin ihalesi de tamamlandı. İnşallah önümüzdeki önemde yer temiyle birlikte hızlıca hastanemizi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bayraktar, Güler ve beraberindekiler, ilçeye verilen doğal gaz dolayısıyla ateş yaktı.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, AKSA Doğal Gaz Genel Müdürü Alper Konyalı, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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