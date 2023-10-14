Bahçeşehir'de Otomobil ve Hafriyat Kamyonu Çarpıştı

Bahçeşehir'de bir otomobil tarafından sıkıştırılan hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Otomobil takla atarken kamyon ise yeşillik alana uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BAHÇEŞEHİR'de otomobil tarafından sıkıştırıldığını öne süren hafriyat kamyonu sürücüsü, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Otomobil takla atarken kamyon ise yeşillik alana uçtu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki hafriyat kamyonu, bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Bu esnada hafriyat kamyonunun şoförü, kazadan kaçmak için direksiyonu kırdı. Bunun üzerine hafriyat kamyonu kendi şeridinden çıkıp karşı şeride girdi ve karşı şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı hafriyat kamyonu ise yol kenarındaki çalılık alana girdi. Kazayı şans eseri otomobil sürücüsü hafif sıyrıklarla atlatırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis kazayla ilgili inceleme yaparken takla atan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşananları anlattı. Sürücü, 'Yolda gelirken araba sıkıştırdı. Trafik zaten dur kalk halindeydi. Ben de kimseye çarpmamak için geldim buraya girdim" ifadelerini kullandı.