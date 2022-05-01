BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ HAREKETLİLİK SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY Bağdat Caddesi üzerinde sevinç gösterisinde bulunan Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Trabzonsporlu taraftarlara taş atan ve kavgaya karışan Fenerbahçeli taraftarlara polis müdahale ederek gözaltına aldı.

Trabzonspor'un Süper Lig 35. Haftanın sonunda erken şampiyonluk ilan etmesi üzerine taraftarlar sokağa dökülüp kutlama yaparken, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Trabzonlu taraftara tepki gösteren bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerini engellemek için sabah saatlerine kadar durmadı. Yoldan geçen bordo-mavili taraftarların araçlarına taş atan ve taşkınlık yapan Fenerbahçeli taraftarların bu tepkilerine engel olmak için polis ekipleri görev başındaydı. Alınan önlemler sırasında kavgaya karışan bazı taraftarlar, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gerilim nedeniyle trafiğe kapatılan Bağdat Caddesi sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel