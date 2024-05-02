Babaeski'de Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarptı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tarık Bozan'ın (39) kullandığı 61 TA 922 plakalı otomobil, Çayırlık mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Bozan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bozan'ın cenazesi, Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.