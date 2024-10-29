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Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız

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Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da şahaneler yaratan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belirlendi. Gösterdiği performansla büyük beğeni alan Aktürkoğlu'nun 40 milyon eurodan aşağı bir rakama satılmayacağı ve bu istikrarla devam etmesi halinde Benfica tarihinin büyük efsaneleri arasında yer alabileceği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'dan Portekiz devi Benfica'ya 12 milyon euroya transfer olan ve yeni kariyerine inanılmaz başlayarak her maçta skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi de belirlendi.

Portekiz'in Diario de Noticias gazetesinden Isaura Almeida, Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'de yarattığı etkiyi inceledi. Kerem ile ilgili yapılan paylaşımların görüntüleme ve yorumlar dahil 1 milyona yaklaştığı, örneğin Renato Sanches ile ilgili bir paylaşımın ise toplam etkileşiminin 3.500 civarında kaldığının altı çizildi. Kerem'in instagram'da 3.2 milyon takipçisi olduğu, bu rakamın Benfica Kulübü'nden 200 bin fazla olduğuna dikkat çekildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız

EN AZ 40 MİLYON EURO

Aktürkoğlu'nun Benfica formasıyla çıktığı Santa Clara, Estrela Vermelha, Gil Vicente, Atletico Madrid, Feyenoord, Rio Ave maçlarında ağları havalandırdığı, gol atamadığı tek maç olan Boavista maçında da iki asist yaptığı vurgulanarak Eusebio'dan bu yana geçen 59 yılda oynadığı ilk 7 maçta gol atan ilk oyuncu olduğu vurgulandı. Kerem'in bu istikrarla devam etmesi halinde Benfica tarihinin büyük efsaneleri arasında yer alabileceği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Benfica Spor

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Yorumlar (4)

Emir Güler:

TÜRKİYE'DE YUHLANIR PUHLANIR OYUNCULARI KAÇIRIRSINIZ SONRA BOYLE BURADA RAKAMLARI OKUDUĞUMUZDA ETMEZ DERİZ...

31
1
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Savaş Esentürk:

Ne 40'ı serbest kalma maddesi 60 milyon euro kulübü kendi açıkladı

8
0
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Zeki Anti:

Yani istikrarı olmayan bu oyuncuya bu kadar övgü düzenler lig sonunda da aynı şeyi yazabilecekler mi göreceğiz. O çok iyi diyenler de gs dışında hangi kulüpse kulüp başkanına söylesinler transfer etsinler madem.

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4
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Zeki Anti:

Hepsi yalan

0
5
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