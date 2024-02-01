Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Generalleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

AZERBAYCAN Silahlı Kuvvetlerinde görevli generaller, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generaller, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti" denildi.