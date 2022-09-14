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Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini Bayraktar TB2 SİHA'ları ile vurdu Ermenistan'a ait iki S-300 hava savunma sistemi imha edildi Ermenistan'ın...

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- Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini Bayraktar TB2 SİHA'ları ile vurdu - Ermenistan'a ait iki S-300 hava savunma sistemi imha edildi - Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil yaralandı Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait mevzileri ve S-300 hava savunma sistemlerini Bayraktar TB2 SİHA...

- Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini Bayraktar TB2 Siha'ları ile vurdu

- Ermenistan'a ait iki S-300 hava savunma sistemi imha edildi

- Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil yaralandı

KELBEÇER - Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait mevzileri ve S-300 hava savunma sistemlerini Bayraktar TB2 SİHA ve Harop kamikaze dronuyla imha ettiği anların görüntüleri yayımlandı. Ermenistan'ın saldırıları sonucu ise 2 Azerbaycanlı sivilin yaralandığı açıklandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait mevzileri hedef aldığı anların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Bayraktar TB2 SİHA ve Harop kamikaze dronu kullanılarak Ermenistan'a ait Rus yapımı iki S-300 hava savunma sistemi, Ermenistan topçu mevzisi, askeri karakol ve sığınak gibi askeri hedeflerin yok edildiği görüldü.

Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Başsavcılığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül gece saatlerinden başlayarak Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu 2 Azerbaycanlı sivilin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Güncel

Azerbaycan Ermenistan SİHA Güncel Haberler

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