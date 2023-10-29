Azerbaycan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyona, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, siyasetçiler, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına kardeş Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayan ve iyi dileklerini ileten Gafarova, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının 20. yüzyılın en önemli olaylarından olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her alanda inanılmaz bir gelişme kat ettiğini vurgulayan Gafarova, "Özellikle son 20 yılda büyük siyasetçi ve devlet adamı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kardeş ülke büyük başarılara imza atmıştır. Türkiye, zengin ekonomik, siyasi, askeri, entelektüel ve manevi potansiyeliyle gurur duyabilir. Bugün Türkiye dünyanın en etkili ve güçlü ülkelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Gafarova, Türk ordusunun, Türk savunma sanayiinin başarılarından ve Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerine yaptığı insani yardımlardan bahsederek, "Türkiye'nin başarılarından mutluluk duyuyoruz. Çünkü Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücüdür, Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin gücüdür. Milletlerimizin ve devletlerimizin kardeşliği ve dostluğu en büyük zenginliğimizdir." şeklinde konuştu.

"Türkiye, dünyanın vicdanı olmayı sürdürecektir"

Bakü Büyükelçisi Bağcı da konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını, vatanın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğrunda canlarını veren şehitleri saygıyla ve rahmetle, gazileri şükranla andığını belirtti.

Bağcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği siyasi, ekonomik ve askeri başarılarından bahsederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin güç ve itibarının daha da arttığını vurguladı.

Türkiye savunma sanayiinin başarılarından da bahseden Bağcı, insani ve girişimci dış politikayla bölgesel işbirliği, küresel huzur ve barış için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Bağcı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kardeş ve müttefik Azerbaycan'da kutlamaktan ayrı bir mutluluk duyduklarını, iki ülkenin birbirini aynı milletin evlatları olarak gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in geliştirdiği üstün siyaset ve stratejinin, "birlikte daha güçlü olacağız" anlayışının kendilerine yeni ufuklar açtığını ve yeni hedefler ortaya koyduğunu belirten Bağcı, "Vizyon ve misyonumuza rehberlik eden ise Şuşa Beyannamesi'dir. Türkiye ve Azerbaycan 7 milyar doları aşan bir dış ticaret hacmine ulaşmıştır. Cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği yakın vadeli hedefimiz 15 milyar dolarlık dış ticarettir." bilgisini paylaştı.

Bağcı, Türkiye'nin Karabağ başta olmak üzere Azerbaycan genelinde yürüttüğü projeler ve yatırımları ile birinci aktör konumunda olduğunu bildirdi.

Küresel sorunlardan da bahseden Bağcı, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler (BM) sistemi ne çatışmaları önlemede ne de başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabilmektedir. Bugün dünyanın gözleri önünde Filistin'de okullar, mabetler, hastaneler ve pazar yerleri bombalanarak her gün yüzlerce sivil İsrail tarafından acımasızca öldürülmektedir. Sorumlu kuruluşlar ise kör, sağır ve dilsizdir. Günümüz jeopolitik gerçekliği ile uyumsuz olan BM Güvenlik Konseyinin yeniden yapılandırılarak daha etkin, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı ve işleyişe kavuşturulması bir zarurettir. Daha adil bir dünya için umut ve güven veren bir küresel yönetişim modeli ve düzenine ihtiyaç vardır. Türkiye varisi olduğu köklü miras çerçevesinde dünyanın vicdanı olmayı sürdürecektir."

Resepsiyon kapsamında "Türkiye'nin Uzun Hikayesi: Cumhuriyetin İlk Yüzyılı" başlıklı fotoğraf sergisi de açıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen sergide, Türkiye'nin 100 yılda geçirdiği bilimsel ve kültürel değişime ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Sergide, Koç Üniversitesi VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi, Türk Tarih Kurumu ile Anadolu Ajansı arşivinden fotoğraflarlar sergilendi.

Resepsiyonda yine Bakü Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonunda Azerbaycanlı ses sanatçısı Gülyanaq Memmedova ile piyanist Nergiz Aliyeva konser verdi.

Resepsiyonda katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Öte yandan, resepsiyonun yapıldığı Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.