Roma - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Bayer Leverkusen maçı nereden izlenir?

2 Mayıs Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Roma - Bayer Leverkusen maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Roma - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Roma - Bayer Leverkusen CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Roma- Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma- Bayer Leverkusen maçı ne zaman?

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Roma ile Bayer Leverkusen arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 2 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için TV 8 Buçuk, CBC Sport ve Exxen kanallarından yayınlanacak. TV 8 Buçuk'u Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. CBC Sport'u Azerspace 46E numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz.