MÜGE ANLI Nuran öldürüldü mü? 2 MAYIS bölümünde ne oldu? 2 komşu ile şoke eden iddia!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı CANLI İZLE ve 2 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı'da yeni bir skandal yaşandı. Nuran isimli kadının kayıp olduğu iddiasıyla programa başvuran eşi ve kızı yeni iddialarla sarsıldı. Nuran hanımın başkalarıyla ilişkisi olduğu gündeme gelirken; onunla birlikte kaybolan komşusunun da öldürüldüğü iddia edildi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

8 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu. 15 yaşındaki çocuk, ailesine kavuştu.

15 yaşındaki çocuk Müge Anlı ekibi ve izleyiciler tarafından sokak sokak arandı. Kaldığı sokakta karanlık çökmeden bulundu. Arabesk tutkunu Kaan, Farah Zeynep Abdullah'a büyük bir aşk duyduğunu belirtti. Anne Gamze Hanım'a güzel haber verildi. Gözyaşlarına hakim olamayan aile, Müge Anlı'ya teşekkür etti. Saç telinden bıyık yapan Kaan, cebindeki parayla İstanbul'a geldiğini, sosyal medyadan "Zeynep" adında bir kız ile konuştuğunu, onu aramak için geldiğini belirtti.

52 yaşındaki Nuran Şahin nasıl kayboldu? 'Ailenin şüphelendiği komşuyla telefonda konuştu.'

Nuran Şahin'in olay günü görüştüğü arkadaşı Zeynep Hanım, Nuran'ın evine geldiğini, evdeyken Gökmen Kaya ile telefonda görüştüğünü ardından evden çıktığını anlattı.

Kaçtılar mı, kaçırılıp öldürüldüler mi? Kuşku uyandıran detaylar, şüpheli noktalar.

Müge Anlı Sinem'e "annene ulaşmayınca Gökmen ile kaçtığını düşündün mü?" diye sordu. Sinem Hanım öyle bir şey düşünmediğini belirtti. Mustafa Bey de kaybın başından beri emniyetten bilgi aldığını, karısının Gökmen ile kaçtığını da düşünmediğini ifade etti.