Azerbaycan'da 'Türk Dünyası Analitik Merkezleri II. Uluslararası Konferansı' düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin lider ulusal analitik merkezlerini bir araya getiren "Türk Dünyası Analitik Merkezleri II. Uluslararası Konferansı" Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.

İktisadi Reformların Analizi ve İletişim Merkezi ile TDT Sekretaryasının ortak organizasyonuyla yapılan konferansa, merkezin İcra Direktörü Prof. Dr. Vüsal Gasımlı, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, devlet yetkilileri, milletvekilleri ve uzmanlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da etkinlikte yer aldı.

Gasımlı, konferansta yaptığı sunumda TDT üyesi ülkelerin ekonomik potansiyeli ve işbirliği perspektiflerini değerlendirdi.

Üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi, lojistik imkanların güçlendirilmesi, Orta Koridor'un öneminin artırılması konularından bahseden Gasımlı, finans ve ihracat potansiyelinin daha etkin kullanılması ile dijital dönüşüm ve inovasyonun teşvik edilmesinin öncelikli alanlar olduğunu belirtti.

Ömüraliyev ise Türk devletleri için temel görevin ortak coğrafya, kültürel bağlar, tarih, insan sermayesi ve ekonomik potansiyeli "pratik, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya dönüştürmek" olduğunu söyledi.

Son yıllarda TDT'nin çok taraflı işbirliğinin genişlediğini ve farklı alanları kapsayan 63 mekanizmanın oluşturulduğunu belirten Ömüraliyev, işbirliğinin dış politika ve ticaretten enerji, yeşil ekonomi, turizm, dijitalleşme ve uzay araştırmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını ifade etti.

Ömüraliyev, hedefin yalnızca ticaret hacimlerini artırmakla sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizerek ticaretin "daha hızlı, pratik, dijital ve çeşitlendirilmiş olması" ve bölgede işletmeler ile toplumlar için daha fazla fayda oluşturmasının önemine dikkati çekti.

Bu açıdan Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun önemli bir stratejik çerçeve olduğunu kaydeden Ömüraliyev, söz konusu belgenin ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesini, bağlantıların iyileştirilmesini, kurumların güçlendirilmesini, bilgi temelli sanayi alanlarına yatırımların artırılmasını ve sürdürülebilir, kapsayıcı büyümenin teşvik edilmesini öngördüğünü aktardı.

Ömüraliyev, ekonomik işbirliğinin temel önceliklerinden birinin ulaştırma ve lojistik bağlantılarının geliştirilmesi olduğunu vurgulayarak Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru'nun Türk devletleri arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli araçlardan biri haline geldiğini anlattı.

Orta Koridor'un yalnızca bir ulaşım güzergahı olmadığına işaret eden Ömüraliyev, "Asya ile Avrupa arasında Türk bölgesinden geçen stratejik bir bağlantıdır ve ticaret, yatırım ve ekonomik kalkınma için yeni imkanlar yaratmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansta "Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Mevcut Durumu ve Gelişim Potansiyeli", "Bölgesel Entegrasyonun Katalizörü Olarak Orta Koridor" ile "Dijital Ekonomi, İnovasyon ve Yeni Trendler" başlıklı paneller düzenlendi.

Türk devletleri arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesi, ortak araştırma platformlarının oluşturulması ve kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen konferansta, yaklaşık 10 ülkeden 30'dan fazla düşünce kuruluşunun yöneticileri, akademisyenler ve uluslararası uzmanlar konuşma yaptı.

Kaynak: AA