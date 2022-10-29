Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan tebrik etti.

Aliyev, Twitter hesabından Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile "Bir millet, iki devlet" yazılı fotoğraf paylaşarak Türk halkını kutladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili paylaşım yaptı.

Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketlediği paylaşımında, "Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği ve müttefikliğinin her geçen gün daha da güçleneceğinden, ülkelerimizin kalkınmasına ve refahına hizmet edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın 2. büyük kenti Gence'de resepsiyon

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü, Azerbaycan'ın 2. büyük kenti Gence'de Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğu'nun verdiği resepsiyonla kutlandı.

Başkonsolos Zeki Öztürk'ün ev sahipliğinde Mehseti Gencevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen resepsiyona Gence Valisi Niyazi Bayramov, Samuh Valisi Ali Gocayev, Göygöl Valisi Elvin Paşayev, Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Enver Efendiyev, Gürcistan'ın Gence Başkonsolosu Nikolaz İaşvili, milletvekilleri, rektörler, akademisyenler, STK temsilcileri, iş insanları, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlere saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan resepsiyonda İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.

Başkonsolos Öztürk, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Azerbaycanlıların Türkiye'nin istiklal mücadelesine verdiği desteğe, Azerbaycan'ın Bolşevik ve Ermeni çetelerden kurtarılması için Osmanlı Devletinin Kafkas İslam Ordusu'nu gönderdiğine değinen Öztürk, 2. Karabağ Savaşı'nda da Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alarak haklı davasına destek verdiğini kaydetti.

Öztürk, 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'yle Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin müttefiklik düzeyine yükseldiğini hatırlatarak, Türkiye'nin, her daim Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olacağını vurguladı.

Gence Valisi Niyazi Bayramov da kardeş Türkiye'nin kuruluşunun 99. yılını kutladı ve iyi dileklerini iletti.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'un tanıtımıyla ilgili videonun izletildiği resepsiyonda Gence Devlet Filarmonisi sanatçıları konser verdi.