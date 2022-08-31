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Aydın haberi: Kuşadası açıklarında 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde 2 deprem (4)

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Aydın haberi: Kuşadası açıklarında 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde 2 deprem (4)

Aydın haber... AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOKAFAD Başkanı Yunus Sezer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında art arda 2 deprem meydana geldi.

Afad BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD Başkanı Yunus Sezer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında art arda 2 deprem meydana geldi. İlki 4,7 ikincisi 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından an itibarıyla olumsuz bir durum yaşanmadığı bilgisini aldık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

?Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunus Sezer Kuşadası Aydın AFAD Güncel Haberler

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