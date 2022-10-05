Aydın haber! Didim'de 493 litre kaçak içki ele geçirildi Güncel Haberler Gelen Aydın haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde bir ev ve depoda yapılan aramada 493 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı,Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'nde E.E'nin ev ve deposuna operasyon yaptı. Aydın'ın Didim ilçesinde bir ev ve depoda yapılan aramada 493 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'nde E.E'nin ev ve deposuna operasyon yaptı. Adresteki aramada kaçak olarak üretilmiş 480 litre şarap, 3 litre viski ve 10 litre rakı ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. E.E, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Ferdi Uzun Güncel Haberler

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