Aydın gündem haberleri | KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KUŞADASI Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kuşadası Körfezi İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında bugün saat 17.56'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizin 6,96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın ve İzmir'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşamadı. (DHA)