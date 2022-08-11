Haber : Aydın gündem haberleri | KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın gündem haberleri | KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

 - Güncelleme:

Aydın gelişmesine göre KUŞADASI Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUŞADASI Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kuşadası Körfezi İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında bugün saat 17.56'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizin 6,96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın ve İzmir'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşamadı. (DHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kuşadası Körfezi Deprem İzmir Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title