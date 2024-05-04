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Aydın'da Traktör Römorkuna Bağlanan Köpeğe Para Cezası

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürükledi. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine yetkililer harekete geçti ve kişiye 7 bin 216 lira para cezası kesildi. Köpek ise barınağa teslim edildi.

Aydın'da Efeler ilçesinde traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürükleyen kişiye 7 bin 216 lira para cezası kesildi.

N.T, Kızılcaköy Mahallesi'nde önceki gün 09 DL 314 plakalı traktör römorkunun arkasına kendisine ait köpeği bağladı.

Seyir halindeki traktörün arkasından koşmaya çalışan ancak düşerek sürüklenen köpeğin o anlarını bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

N.T'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 7 bin 216 lira para cezası kesildi, köpek ise Büyükşehir Belediyesi barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Efeler Aydın Güncel Haberler

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