Aydın'da saman yüklü tır yangını

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın söndürülürken, tır küle döndü. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve inceleme başlattı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın söndürülürken, tır küle döndü.

Edinilen bilgiye göre Ova mevkii Gacar kahvesi altı yolundaki park halindeki saman yüklü tırda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürerek soğutma çalışması başlattı. Yangın sonrası tır küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. - AYDIN