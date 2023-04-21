Aydın'da kent protokolü bayramlaştı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kent protokolü bayramlaştı.

Devlet Su İşleri Misafirhanesi'nde gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle buruk bir bayram kutladıklarına söyledi.

Can kayıplarına dikkati çeken Gödekmerdan, "Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ama tabii hayat devam ediyor. Devletimiz büyük, maddi zararlarımızı giderir. Allah bundan sonra sağlık mutluluklar içinde devletimiz ve milletimizle yaşamayı nasip etsin." dedi.

Programa AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, Baro Başkanı Anıl Yetişkin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kentte yerleşen bazı depremzedeler de katıldı.