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Aydın'da Halk Otobüsü Devrildi: 15 Kişi Yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen halk otobüsü kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 09 M 0385 plakalı özel halk otobüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi varyantında refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ile polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, çoğu üniversite öğrencisi 15 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da kaza yerinde incelemede bulundu.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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