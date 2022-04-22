Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler

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Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Muhammed Ali Emul idaresindeki 09 AKF 401 plakalı hafif ticari araç, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi önünde, Hasan Avcı'nın kullandığı 09 R 3942 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Tragger, Efeler, Aydın, Güncel, Haberler

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