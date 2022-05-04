Aydın'da firari 2 hükümlü tutuklandı
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis ekiplerince tutuklandı.
İNCİRLİOVA, AYDIN (AA) - Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis ekiplerince tutuklandı.
İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli ve hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda N.C.H. (31), Ş.S. (36), P.C.S. (18) ve G.K. (33) yakalandı.
Hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Ş.S. ile 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.K, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli ise işlemin ardından serbest bırakıldı.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel