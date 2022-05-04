Aydın'da firari 2 hükümlü tutuklandı - Haberler

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Aydın'da firari 2 hükümlü tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da firari 2 hükümlü tutuklandı

Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis ekiplerince tutuklandı.

İNCİRLİOVA, AYDIN (AA) - Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis ekiplerince tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli ve hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda N.C.H. (31), Ş.S. (36), P.C.S. (18) ve G.K. (33) yakalandı.

Hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Ş.S. ile 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.K, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli ise işlemin ardından serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İncirliova, Hisarcık, Polis, Aydın, Güncel, Haberler

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