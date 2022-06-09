Aydın'da bir kişiyi gasbeden 3 zanlı tutuklandı - Haberler

Aydın'da bir kişiyi gasbeden 3 zanlı tutuklandı Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İ.İ. ile M.Ö, O.C. ve N.H. arasında Turanlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından İ.İ, kendisini darbedip 6 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla emniyete başvurarak M.Ö, O.C. ve N.H'den şikayetçi oldu. M.Ö, O.C. ve N.H'nin evlerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdiği 3 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli cezaevine gönderildi. AA / Necip Uyanık - Güncel Germencik Aydın Güncel Haberler

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