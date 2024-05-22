Avustralya'da Hindistan seyahatinden dönen çocukta kuş gribi vakası tespit edildi

Avustralya'da ilk kez Hindistan seyahatinden dönen bir çocukta kuş gribi (H5N1) vakası tespit edildi.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, Victoria Sağlık Bakanlığı, Hindistan seyahati sonrası hastalanan bir çocuğun kuş gribi testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü, çocuğun ciddi bir enfeksiyon atlattığını ve tamamen iyileştiğini ifade etti.

Sözcü, çocukla temas eden kişilerde kuş gribi vakası görülmediğini kaydetti.

Avustralya'da kuş gribi daha önce hayvanlarda görülmüş, fakat hastalığa yakalanan bir insana rastlanmamıştı.