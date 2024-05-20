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Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı. İngiltere, Almanya ve Fransa'da endeksler yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise düşüş yaşadı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 artışla 523,89 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 8.424,2 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 artarak 18.768,96 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 yükselerek 8.195,97 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,62 değer kaybederek 34.825,01 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,1 düşerek 1,086 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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