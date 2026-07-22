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Trump ile görüşen Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi istikrar için temel adım"

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin kalıcı istikrar için temel adım olduğunu vurguladı. Görüşmede ayrıca ABD desteği, ekonomik toparlanma ve yeniden imar konuları ele alındı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin ülkede kalıcı istikrarın sağlanması açısından temel bir adım olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Avn ve Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre iki ülke arasındaki tarihi ortaklığa vurgu yapılan görüşmede, Lübnan'ın istikrarı ve refahının artırılması ele alındı.

ABD'nin Lübnan ordusuna desteğinin artırılması, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda geliştirilmesi, ekonomik toparlanma ve yeniden imar sürecine destek verilmesi ile ABD'li yatırımcıların Lübnan'a teşvik edilmesi konuları da görüşüldü.

Avn görüşmede, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, " İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi istikrar için temel adım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn, ayrıca İsrail saldırılarının Lübnan'da yol açtığı can kayıpları, ekonomik zararlar ve ülke genelindeki altyapıda meydana gelen ağır tahribat hakkında Trump'a bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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