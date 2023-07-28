- Atıl durumdaki elektrik panoları kuş yuvalarına dönüştürüldü

BİTLİS - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş Bitlis Müdürlüğü, atıl durumda olan 150 adet elektrik panosunu kuş yuvasına dönüştürdü.

VEDAŞ'a ait atölyelerde onarılarak kuş yuvasına dönüştürülen panolar, ekipler tarafından sepetli vinçle ağaçlara takıldı. Enerji yatırımlarının yanı sıra doğaya ve çevreye de dokunmayı ihmal etmeyen VEDAŞ, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki mesire alanında bulunan ağaçlara 20 adet yuva yerleştirdi. Kuşların yağmur ve kardan korunması için tam anlamıyla yuvaya dönüştürülen elektrik panoları, Tatvan'ın yanı sıra Bitlis merkez ve diğer ilçelerinde de ağaçlara yerleştirilecek.

VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, kış aylarının gelmesiyle birlikte 150 adet yuvayı ağaçlara yerleştirmeyi planladıklarını söyledi. Demir, "VEDAŞ olarak Bitlis'te bu yıl 300 milyona yakın yatırım yaptık. Bunlardan çoğu Bitlis merkez, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizde yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Enerji alt yapısına yaptığımız yatırımlardan ziyade doğaya ve çevreye de dokunmayı ihmal etmeden çalışıyoruz. Bu düşüncede atıl durumdaki eski elektrik panolarımızı kanatlı hayvanlarımız için kışın yaşayabilecekleri mekanlar ve yuvalar haline getirmeye çalışıyoruz. Tatvan Belediyemizin yaptığı mesire alanına bu panolarımızı yerleştirdik. Enerji alt yapısına sağladığımız yatırımlardan ziyade doğaya yaptığımız bu dokunuşlardan dolayı kanatlı hayvanlarımızı da unutmamış olmamanın mutluluğuyla birlikte emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tatvan ilçesinde hayata geçireceğimiz 20'nin üzerindeki yuvalarımızla birlikte il genelinde 150'yi aşkın atıl durumdaki panomuzla kanatlı hayvanlarımıza kullandırmaya devam edeceğiz" dedi.