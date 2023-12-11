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Ataşehir'de işinsanını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

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Ataşehir'de bir işinsanını silahla yaralayan şüpheli Bora Simit, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Simit, ifadesinde olayın tamamen tesadüf olduğunu söyledi.

Şüpheli Bora Simit : Tamamen tesadüf

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - Ataşehir'de işinsanı Serdar Sözbir'i silahla ateş ederek yaralayan şüpheli Bora Simit 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bora Simit ifadesinde, "Çok pişmanım. Tamamen tesadüf ben hasımlarıma doğru ateş ettim" dedi.

Olay, 7 Aralık Perşembe günü 00.00 sıralarında Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Spot eşyalar satan iş yerinin önüne gelen Bora Simit, kapalı olan dükkana ateş etmeye başladı. Bu sırada otomobiliyle caddeden geçen işinsanı Serdar Sözbir(59), şüpheliyi 'Neden ateş ediyorsun' diyerek uyardı. Şüpheli bunun üzerine otomobildeki Sözbir'e ateş etti. Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, Sözbir otomobiliyle yaralı olarak hastaneye gitti.

TUTUKLANDI

Olay sonrasında kaçan şüpheli Bora Simit avukatıyla birlikte Anadolu Adliyesine gelerek teslim oldu. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bora Simit 'kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'TAMAMEN TESADÜF"

Bora Simit ifadesinde, "Çok pişmanım. Tamamen tesadüf, ben hasımlarıma doğru ateş ettim. Bana küfür etti. Serdar Sözbir'i tanımam" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bora Füzesi Ataşehir Simit Olay Tutuklama Güvenlik Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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