ASRİAD Üyeleri Etiyopya'da Ziyaretlerde Bulundu

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya üyeleri Etiyopya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

ASRİAD'dan yapılan açıklamaya göre, ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal ve beraberindeki heyet ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Addis Ababa Program Koordinatörü Cengiz Polat'ı makamında ziyaret etti.

Burada yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunan heyet daha sonra Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran'ı ziyaret etti.

Baran'a günün anısına hediye takdim edildi, ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin gönderdiği hediye de teslim edildi.

Heyet daha sonra ziyaret ettiği Etiyopya Turizm Bakanlığında turizm ihracatı üzerine toplantı gerçekleştirildi.