Askeri Hastanelerin Tekrar Msb'ye Bağlanması Gündemde.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, tekrar Millî Savunma Bakanlığı’na (MSB) bağlanması ile ilgili “Hem Cumhurbaşkanımızın çözüm oluşturulması için direktifleri, hem de Sağlık Bakanımızın olumlu yaklaşımları var” açıklamasını yaptığı askeri hastanelerinin mevcut durumunu aktardı. Yalçınkaya, “Genelkurmay Başkanlığı’ndan devralınan 33 hastanenin ancak altısının bugün iadesi söz konusu olabilir” dedi.

CEYLAN SAĞLAM

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlanması ile ilgili "Hem Cumhurbaşkanımızın çözüm oluşturulması için direktifleri, hem de Sağlık Bakanımızın olumlu yaklaşımları var" açıklamasını yaptığı askeri hastanelerinin mevcut durumunu aktardı. Yalçınkaya, " Genelkurmay Başkanlığı'ndan devralınan 33 hastanenin ancak altısının bugün iadesi söz konusu olabilir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sağlık Bakanlığı'na devredilen askeri hastanelerin tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na devredilmesi taleplerine ilişkin, daha önce, katıldığı bir TV yayınında; "Bu konuda hem Cumhurbaşkanı'mızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de Sağlık Bakanı'mızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yola koyacağız" açıklamasını yapmıştı.

Akar'dan önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda ilk bir hafta içinde askeri hastanelerin tamamı açılacak" demişti.

SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Sağlık Bakanlığı'na devredilen 33 hastanenin yedi tanesinin müstakil kimlikli hastane olarak hizmet verdiğini, 26'sının ise kamu hastanelerinin ek binası olduğunu belirtti. Yalçınkaya'nın verdiği bilgilere göre Sağlık Bakanlığı'na devredilen askeri hastaneler şöyle:

. Muğla Aksaz Asker Hastanesi, ek bina olarak Muğla Marmaris Devlet Hastanesi Nedip Cengiz Eker Binası,

. Balıkesir Asker Hastanesi ek bina olarak Balıkesir Devlet Hastanesi Turgut Solak Binası,

. Çanakkale Asker Hastanesi ek bina olarak Çanakkale Devlet Hastanesi Meriç Alemdar Binası,

. Çorlu Asker Hastanesi ek bina olarak Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Münür Alkan Binası,

. Gelibolu Asker Hastanesi ek bina olarak Çanakkale Gelibolu Devlet Hastanesi ek binası,

. Isparta Asker Hastanesi ek bina olarak Isparta Devlet Hastanesi Yunus Emre Binası,

. Adana Asker Hastanesi ek bina olarak Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekci Devlet Hastanesi Barajyolu Binası

. Ağrı Asker Hastanesi ek bina olarak Ağrı Devlet Hastanesi Karaköse Binası,

. Ankara Mevki Asker Hastanesi ek bina olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Binası,

. Diyarbakır Asker Hastanesi ek bina olarak Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ek Binası,

. Edremit Asker Hastanesi ek bina olarak Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi Kaz Dağı Binası,

. Elazığ Asker Hastanesi ek bina olarak Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Rızaiye Binası,

. Erzincan Asker Hastanesi Erzincan Üniversitesi Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Işıkpınar Binası,

. Eskişehir Asker Hastanesi ek bina olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Binası,

. Gölcük Asker Hastanesi ek bina olarak Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi,

. Hakkari Asker Hastanesi ek bina olarak Hakkari Devlet Hastanesi Mehmetçik Binası,

. Gümüşsuyu Asker Hastanesi ek bina olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Binası,

. Kasımpaşa Asker Hastanesi ek bina olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Kasımpaşa Binası,

. İzmir Asker Hastanesi ek bina olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hatay Binası,

. Kayseri Asker Hastanesi ek bine olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Binası,

. Konya Asker Hastanesi ek bina olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zafer Binası,

. Merzifon Asker Hastanesi ek bina olarak Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Sofular Binası,

. Sarıkamış Asker Hastanesi ek bina olarak Kars Sarıkamış Devlet Hastanesi Ek Binası,

. Şırnak Asker Hastanesi ek bina olarak Şırnak Devlet Hastanesi Mehmetçik Binası,

. Tatvan Asker Hastanesi ek bina olarak Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Ek Binası,

. Van Asker Hastanesi ek bina olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İskele Binası.

Yalçınkaya'nın verdiği bilgilere göre; Etimesgut Asker Hastanesi, müstakil bir bina olarak Etimesgut Sait Ertürk Devlet Hastanesi olarak faaliyetine devam etti ancak daha sonra kapatıldı.

Bursa Asker Hastanesi müstakil olarak Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi; Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesi müstakil olarak Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi; GATA Ankara Eğitim Hastanesi müstakil olarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi; GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi müstakil olarak; Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi; TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı müstakil olarak Bilkent Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Beytepe Asker Hastanesi müstakil olarak Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeyi sürdürdü.

"GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN DEVRALINAN 33 HASTANENİN ANCAK ALTISININ BUGÜN İADESİ SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Kubilay Yalçınkaya hastanelerin durumu ve açılması planlanan hastanelerin yapısına dair şunları söyledi:

"Bugün askeri hastanelerin devri konuşuluyor ancak ortada hastane yok. 26 Ağustos 2016 tarihinde Genelkurmay'a bağlı sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığı'na bağlandı. Bu hastanelerin yeniden Genelkurmay'a devri konuşulurken; o askeri hastanelerin bugün aradan geçen 6 yıldan sonra hastane vasfını yitirdiğini söyleyebiliriz. Devir sonrası 33 hastanenin yedi tanesi müstakil kimlikli hastane, diğer 26 tanesi mevcut Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin ek binası olarak kullanılmıştır. Bağımsız olarak kullanılan yedi hastanenin bir tanesi de süreç içinde kapatılmıştır. Genelkurmay Başkanlığı'ndan devralınan 33 hastanenin ancak altısının bugün geri iadesi söz konusu olabilir.

"BAKANLIK BU DEVİR ALDIĞI HASTANELERİ BULUNDUKLARI BÖLGEDE KAMU HASTANELERİ VAR DİYEREK MAALESEF ÇÜRÜMEYE TERK ETTİ"

Peki diğer 27 hastane ne durumda? Bir, Bakanlık o gün darbe sonrası devraldığı askeri hastaneleri bir daha iade etmeyecekmiş gibi hastane planlamasına dahil etti. İki, askeri birlikler içinde kalan bazı askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devri sonrası sivil vatandaşların güvenlik açısından askeri birlik içinde kalan hastanelere girmesinde sakınca doğacağı için bir kısmı devirden kısa süre sonra kapatıldı. Üç, mevcut askeri hastanelerden Sağlık Bakanlığı hastanelerine çok yakın olanlar Sağlık Bakanlığı hastanelerinin ek binasına dönüştürüldü.

Örneğin Ankara'da bulunan Mevki Askeri Hastanesi Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hemen yanında diye Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı hizmet verdi. Üç, bu 26 ek bina olarak kullanılan sağlık tesislerinin yoğun bakımdan servislere, görüntüleme hizmetlerinde acil servislere bir bağımsız hastane olma ihtimali kalmamış durumda bugün… Dört, Bakanlık bu devir aldığı hastaneleri bulundukları bölgede kamu hastaneleri var diyerek maalesef atıl durumda çürümeye terk etti. Bugün bu hastaneler bağımsız hizmet sunacak özellikten çok uzaklaşmış durumda. Beş, askeri hastanelerde tecrübeli askeri subaylar sağlık emekçileri bu askeri hastanelerden tayinlerini alarak diğer sağlık tesislerine geçirildi.

"SADECE ASKERİ HASTANELER DEVREDİLMEDİ, BU SAĞLIK TESİSLERİNE ASKER YETİŞTİREN AKADEMİLER DE KAPATILDI"

Devir alındığı dönemle bugünü karşılaştırma yapmak istersek ise şöyle:

Devir alınan hastanelerin toplam yatak sayısı 5 bin 500-6 bin arasındaydı bugün kalan 6 hastanenin bu yatak sayısının çok gerisinde, ihtiyacı karşılamaktan uzak gibi. Kalan 6 hastanenin yaklaşık yatak sayısı 2 bin 150 civarındadır.

Ülke geneline 24 şehirde yayılmış bu hastanelerden kalan altısının; üçü Ankara, biri İstanbul, biri Bursa, biri Erzurum'dadır.

Askeri hastaneler devredildiğinde ülkenin 24 şehrinde hizmet veren 33 hastanedeydi, bugün ise dört ilimizde hizmet veren 6 hastane kalmıştır. Bugün askeri hastaneler askeri personelin kullanımına geri iade edilecekse hem ülkenin geneline yayılmamış olması hem de ihtiyacı karşılamayacaktır.

Bugün bu altı hastane de Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık emekçileri çalışıyordu, o dönem tüm personel Genelkurmay Başkanlığı'na bağlıydı ve çoğunlukla askeri rütbesi olan sağlık emekçileriydi. Sadece askeri hastaneler devredilmedi, bu sağlık tesislerine asker yetiştiren akademiler de kapatıldı. Bugün askeri hastanelere hizmet veren akademiler de bulunmadığı unutulmamalıdır."

foto: arşiv