ASFAT'ın kuruluşunun 8'nci yıl dönümü kutlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) 8'inci kuruluş yıl dönümü, Gazi Orduevinde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

MSB'ye bağlı ASFAT'ın kuruluşunun 8'inci yılı nedeniyle Ankara'daki Gazi Orduevinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş katıldı.

BAKAN GÜLER'İN MESAJI OKUNDU

Resepsiyonda resmi ziyaret kapsamında Almanya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı okundu. Bakan Güler mesajında, "Küresel ve bölgesel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmeler ve güvenlik ortamının giderek daha karmaşık hale gelmesi, güçlü ve caydırıcı bir savunma sanayine sahip olmamızın stratejik bir zorunluluk olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu bilinçle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, savunma sanayinde yerlileşme ve millileşme hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlenmekte, kritik ve stratejik projeler birer birer hayata geçirilmektedir. Bakanlığımıza bağlı ASFAT'ta, kurulduğu günden bu yana yürüttüğü çok boyutlu ve etkin faaliyetlerle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına, savunma sanayimizin kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve ülkemizin stratejik bağımsızlığının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamakta, üstlendiği sorumlulukları başarıyla yerine getirmektedir. Mühendislikten üretime, bakım idame faaliyetlerinden ihracata uzanan geniş faaliyet alanıyla ASFAT'ımızın bundan sonra da Türkiye markasıyla küresel pazara damga vurmaya devam edeceğine şüphem yoktur. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda savunma sanayimizde milli teknolojilerin geliştirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve uluslararası alanda rekabet gücümüzün arttırılması için hep birlikte daha çok çalışacak, ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacağız. Bu vesileyle ASFAT Anonim Şirketimizin kuruluşunun 8'inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum" dedi.

HALUK GÖRGÜN: ASFAT'IN 2026 HEDEFİ BÜYÜKLÜĞÜ 5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE TAŞIMAKTIR

Resepsiyonda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ASFAT'ın MSB'ye bağlı yapısıyla, savunma sanayii alanında kamusal güvencenin sahadaki ifadesi olduğunu belirterek, "Savunma sanayii; planlama, tedarik, idame, modernizasyon ve uluslararası iş birlikleriyle birlikte yürütülen bütüncül bir kabiliyet inşasıdır. ASFAT, bu bütüncül mimarinin kritik unsurlarından birisidir. Ben ASFAT'ın rolünü tek cümleyle şöyle özetliyorum. Kabiliyeti sahada tutan kurumsal omurga olmak. Çünkü caydırıcılık; yalnızca en ileri teknolojiye sahip olmak kadar, o kabiliyeti ihtiyaç anında görevde tutabilmektir. ASFAT, bir taraftan geniş bir üretim ve idame ağına dayanıyor. ASFAT; askeri fabrikalarımızın ve tersanelerimizin kapasitesini, müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına entegre çözüme dönüştürebilen; sahadaki ihtiyaçla sanayinin kabiliyetini aynı hedefte buluşturan bir köprü rolü üstlenmektedir. 2018'de 14 olan çalışan sayısı, günümüz itibarıyla 450'lere ulaşmıştır. Proje ölçeği büyümüş, yürütülen proje sayısı 2025 yılında 78'a yükselmiştir. 2025 yılında elde edilen ciro; finansal raporlama standartlarına göre 560 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. ASFAT, Defense News Top 100 sıralamasında 2025 yılında 78'inci sıraya yükselmiş; 2026 yılında ilk 70 şirket arasında yer alma hedefini ortaya koymuştur. 2025 yılında 3 milyar dolar tutarındaki satış sözleşme bedeline ulaşan ASFAT'ın, 2026 hedefi bu büyüklüğü 5 milyar doların üzerine taşımaktır" dedi.

ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU: ASFAT, SAVUNMA SANAYİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN KRİTİK BİR ÖNEME SAHİPTİR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise yaptığı konuşmada, "Tüm dünya güvenlik mimarisinin temellerini derinden sarsan jeopolitik gelişmelerinin yaşandığı bir dönemden geçmektedir. Bu süreçte Türkiye kararlı, ilkeli ve çok boyutlu bir diplomasiyle yol almaktadır. Güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru ve uluslararası ortamda oyun kurucu olan Türkiye, güçlü ve caydırıcı ordusuyla bu coğrafyada ve kritik dönemde artık küresel bir aktördür. Bu kapsamda; etki alanı 3 kıta ilgi alanı ise tüm dünya olan Türk Silahlı Kuvvetleri engin muharebe tecrübesi, yüksek manevra, ateş desteği, insansız hava araçları ve elektronik harp yetenekleri yetişmiş ve nitelikli insan gücüyle 2 bin 235 yıllık ordu tecrübesiyle yerli ve milli savunma sanayimizin üretimi silah ve sistemlerle her geçen gün imkan ve kabiliyetlerini arttırmakta son bir asrın en yoğun en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadele ve hudut güvenliğinde üstün başarı elde etmekte mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasında Kafkaslardan Karadeniz'e, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlardan Akdeniz'e kadar birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisine yönelik önemli görevler üstlenmektedir. Bu geniş görev yelpazesinin sahadaki en somut karşılığı ise harekat bölgelerinde ortaya çıkan ihtiyaçların süratle karşılanmasıdır. Özellikle harekat bölgelerinde büyük bir özveriyle görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimizin başarısında yerli ve milli savunma sanayi üretimi silah ve sistemlerinin katkısı gerçekten çok büyüktür. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamayı temel bir görev olarak benimseyen ASFAT, savunma sanayimizin sürdürülebilirliği ve stratejik bağımsızlığı için kritik bir öneme sahiptir" diye konuştu.

MUSA HEYBET: EĞER SİLAHINIZI ÜRETEMİYORSANIZ, KENDİ KADERİNİZİ TAYİN EDEMEZSİNİZ

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet ise ASFAT'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık karakterinin savunma sanayindeki adı olduğunu söyleyerek, "Bu büyük yürüyüşün, bu milli uyanışın lideri ve mimarına savunma sanayimizi küresel bir güç haline getiren, imkansız kelimesini lügatımızdan sildiren, ASFAT'ın kurulmasından her bir stratejik projesine kadar süreci bizzat takip eden ve himaye eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en derin minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Eğer bugün bu ambargolar karşısında diz çöken değil, ambargoları boşa düşüren bir ülkeysek, eğer bugün başkasının güvenlik şemsiyesinin altında değil, kendi çeliğimizin ve aklımızın gölgesindeysek, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, savunma sanayideki yöneticilerimizin, mühendis ve işçilerimizin yürütücüsü olduğu milli teknoloji hamlesi vizyonun bir neticesidir. Eğer savunma sanayiniz tam bağımsız değilse masadaki sözünüz sınırlıdır. Eğer kendi silahınızı üretemiyorsanız, kendi kaderinizi tayin edemezsiniz. İşte bu yüzden savunma sanayinde yerlilik ve millilik bizim için sadece bir teknik başarı değil, bu bir beka meselesidir" dedi.

'SEKTÖRÜMÜZE YENİ KAPILAR ARALAYACAKTIR'

ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş da, "8 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla başlayan bu yolculuk bugün gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi olma özelliği taşıyan projeyle inanıyorum ki sektörümüze yeni kapılar da aralayacaktır. ASFAT bugün milli bütçeden pay almadan kendi projeleriyle kendi modernizasyonunu finanse eden kendi ayakları üzerinde duran dünyadaki nadir başarılı savunma sanayi modellerinden birisidir. Bu model verimliliğin şeffaflığın hesap verebilirliğin ve milli akılın birleşimidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ASFAT'ın kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta kesilerek hatıra fotoğrafı çekildi.