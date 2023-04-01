Asean, Krizden Kaçınmak İçin Yerel Para Birimi Kullanımına Geçecek

Endonezya Merkez Bankası tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya ülkelerinin, küresel krizin yayılmasını önlemek amacıyla bölgede yerel para birimlerinin kullanımını güçlendirmeyi ve önde gelen uluslararası para birimlerine bağımlılığı azaltmayı kabul ettiği belirtildi.

Endonezya Merkez Bankası tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya ülkelerinin, küresel krizin yayılmasını önlemek amacıyla bölgede yerel para birimlerinin kullanımını güçlendirmeyi ve önde gelen uluslararası para birimlerine bağımlılığı azaltmayı kabul ettiği belirtildi.

Anlaşma, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısının son gününde geldi.

SES (İngilizce): PERRY WARJIYO, Endonezya Merkez Bankası Başkanı:

"Bu açıdan, ASEAN bölgesi, bölgedeki sınır ötesi ticareti ve yatırımı desteklemek için yerel para birimini kullanarak dış ve finansal dayanıklılığı ve diğer konulardaki direnci güçlendirmeyi kabul ediyor. Mevcut güçlükler ve uluslararası ticaret ve yatırım anlaşması için önde gelen para birimine aşırı bağımlılık, ASEAN'da kırılganlığı artırabilir ve finansal istikrarsızlık riskini artırabilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Cakarta'dan bildiriyor.

(XHTV)