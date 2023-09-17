Asean Genel Sekreteri: Çin-Asean Fuarı Süregelen İşbirliğinde Önemli Bir Başarı

Dosya Boyutu: 138.60 MB1. Nanning ve 20. Çin-ASEAN Fuarı'ndan çeşitli görüntülerGüneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Çin-ASEAN Fuarı'nın devam eden işbirliği açısından büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Dosya Boyutu: 138.60 MB

1. Nanning ve 20. Çin-ASEAN Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Çin-ASEAN Fuarı'nın devam eden işbirliği açısından büyük bir başarı olduğunu belirtti.

20. Çin-ASEAN Fuarı, Cumartesi günü Çin'in Nanning kentinde yaklaşık 2.000 işletmenin katılımıyla başladı.

"Çin-ASEAN Fuarı, yirmi yıldır ASEAN ve Çin arasında ticaret, yatırım, turizm, iş eşleştirmesi gibi alanların aktif şekilde teşvik edilmesine yönelik bir platform olarak çok önemli bir mekanizma. Bu, her iki taraf arasında süregelen işbirliği açısından büyük bir başarı."

Her iki taraf üç yıl art arda birbirlerinin en büyük ticari ortağı oldu.

ASEAN, yılın ilk yarısında Çin'in en büyük ticari ortağı olmaya devam etti ve ikili mal ticareti önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla 3,08 trilyon yuana (yaklaşık 428 milyar ABD doları) ulaştı.

"ASEAN'a üye ülkelerin liderleri, bakanları, üst düzey yetkilileri ve görevlilerinin son 20 yıldır Nanning'e işbirliğimizi geliştirmek için geldiklerini düşünüyorum. Bu nedenle Çin-ASEAN Fuarı'nın ürünlerinden birinin de ASEAN ve Çin arasında süregelen ticaret olduğunu söyleyebiliriz."

Bu yıl Çin-ASEAN Fuarı'nın kuruluşunun 20'inci, ayrıca Çin ve ASEAN ülkeleri arasında ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir topluluk inşa etme hedefinin 10'uncu yıldönümü.

"Dolayısıyla, bu yıl bazı ASEAN liderlerinin Nanning'e sadece 20 yılda elde edilen başarıları anmak için değil, aynı zamanda Çin-ASEAN Fuarı'nın gelecekte de güncel ve dirençli kalması, ayrıca ASEAN-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının bir parçası olmaya devam ederek kesinlikle verimli olmasını sağlamak için geleceğini düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)